После двух лёт ранней доступности — пора бы уже.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

С лета 2020 года симулятор демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker пребывает в Steam по программе раннего доступа. Проект получил на удивление высокие пользовательские оценки, поэтому было очевидно, что работа над доведением его до релизного состояния будет завершена. Сегодня разработчики из Blackbird Interactive обрадовали геймеров и сообщили, что симулятор выйдет из раннего доступа уже 24 мая.

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Согласно официальной публикации, в полноценной версии Hardspace Shipbreaker игроков ждёт полностью завершённая кампания — с финальным актом, функция сохранения и загрузки кораблей, усовершенствования в области прогресса, экономики и улучшений, повышенная производительность, а также достижения, карточки, эмоуты, фоны для профиля в Steam и так далее.

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С релизом версии 1.0 будет осуществлён последний сброс игрового прогресса — очевидно, объём изменений при переходе от раннего доступа к релизу слишком велик, чтобы оставить всё в сохранности.