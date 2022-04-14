С лета 2020 года симулятор демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker пребывает в Steam по программе раннего доступа. Проект получил на удивление высокие пользовательские оценки, поэтому было очевидно, что работа над доведением его до релизного состояния будет завершена. Сегодня разработчики из Blackbird Interactive обрадовали геймеров и сообщили, что симулятор выйдет из раннего доступа уже 24 мая.
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Согласно официальной публикации, в полноценной версии Hardspace Shipbreaker игроков ждёт полностью завершённая кампания — с финальным актом, функция сохранения и загрузки кораблей, усовершенствования в области прогресса, экономики и улучшений, повышенная производительность, а также достижения, карточки, эмоуты, фоны для профиля в Steam и так далее.
С релизом версии 1.0 будет осуществлён последний сброс игрового прогресса — очевидно, объём изменений при переходе от раннего доступа к релизу слишком велик, чтобы оставить всё в сохранности.