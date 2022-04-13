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В представленном MythForce игрокам нужно будет исследовать подземелья, находить арефакты и устраивать драки на мечах. Для проекта уже заявлены полноценный одиночный режим и кооператив на четверых. Набор героев здесь будет максимально уникальным — с такими же навыками и ролью в команде.

Ранняя версия MythForce должна появиться уже 20 апреля в Epic Games Store. В первоначальной версии игры будут доступны дебютный эпизод Bastion of the Beastlord, а также четыре героя (рыцарь, разбойник, охотник и маг).

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По случаю анонса Beamdog выпустила не только геймплейный трейлер, но также вступительный ролик с главной музыкальной композицией.