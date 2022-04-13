Этого следовало ожидать.

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Когда вчера разработчики из студии Spiders вместе с журналистами издания Game Informer опубликовали свежий геймплейный видеоролик их нового фантастического боевика Steelrising, на официальной странице данного проекта в Steam были обнаружены несоответствия с обозначенной ранее датой релиза. Уже тогда можно было предположить, что это означает скорое объявление о переносе даты выхода, и вот, догадка подтвердилась официально. Сегодня представители Spiders объявили, что релиз Steelrising состоится не в июне, а восьмого сентября.

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Причинами переноса выхода разработчики решили не делиться, заявив лишь, что данное решение позволит обеспечить им возможность сделать игру в том виде, в котором она придётся по душе конечным пользователям. В общем, ничего нового — старые песни о главном.

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Steelrising представляет собой научно-фантастический боевик про альтернативную версию Парижа XVIII века, где нам в роли автоматона Эгиды предстоит остановить обезумевшего французского короля.