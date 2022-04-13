Вчера вечером разработчики из Turtle Rock Studios выпустили для своего кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood в духе Left 4 Dead контентное дополнение Tunnels of Terror. В России его официально купить нельзя, поскольку издательство Warner Bros. Games закатило истерику и приостановило свою деятельность, поэтому нам пока остаётся только пребывать в статусе «телеболельщиков». Благо, издание IGN расщедрилось на двадцатиминутный ролик с демонстрацией соответствующего игрового процесса.
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В состав дополнения включены новые локации, которые, как нетрудно догадаться по названию аддона, будут отличаться сжатыми объёмами с очевидными трудностями для маневрирования. Вдобавок дополнение обеспечит игроков в Back 4 Blood новыми видами мутировавших «зомби», двумя новыми персонажами-чистильщиками, многочисленными новыми обликами и прочим вторичным контентом.
Back 4 Blood вышла в середине прошлой осени. Поначалу игра продемонстрировала успех, но впоследствии он быстро сошёл на нет. Причина — морально устаревший игровой процесс, а ребята из Turtle Rock решили не напрягаться и не добавили в него ничего принципиально нового и увлекательного. Исход при таком поверхностном отношении к своей работе полностью ожидаемый.