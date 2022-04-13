О том, что боевик Escape from Tarkov в перспективе получит поддержку технологии «умного» сглаживания DLSS, нам известно уже на протяжении как минимум нескольких недель. Сегодня сказка стала былью — в свежем обновлении DLSS был официально внедрён в Escape from Tarkov.
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Напомним, что задача DLSS заключается в отказе от выбора «качество или производительность»: с помощью RTX-ядер на соответствующих видеокартах производства NVIDIA осуществляются специализированные вычисления, благодаря которым игра воспроизводится формально в высоком разрешении и без падения производительности.
В студии Battlestate, впрочем, заранее уточняют, что эффект от включения DLSS игроки заметят только в том случае, если ранее их видеокарты уже работали в Escape from Tarkov на пределе своих возможностей, а именно — на максимальной нагрузке. Если же ваш графический ускоритель был приобретён с большим «запасом», то разработчики рекомендуют «выкрутить» все настройки на полный максимум; в противном случае заметных улучшений от активации DLSS они могут и не заметить.