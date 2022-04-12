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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонс следующего дополнения к World of Warcraft состоится ровно через неделю
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World of Warcraft демонстрирует удивительную, практически необъяснимую живучесть: игре уже почти 18 лет, а она всё ещё пользуется огромной популярностью, что стимулирует Blizzard на производство всё новых и новых дополнений, не говоря уже о повторной продаже игры через её Classic-версию. Останавливаться компания не собирается, и сегодня объявила о том, что ровно через неделю — 19 апреля в 19:00 — состоится анонс следующего крупного аддона.

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В подробности Blizzard пока не вдаётся, но недавние слухи гласили, что грядущий аддон будет в определённой (возможно, даже в основной) степени посвящён азеротским драконам.

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Как бы то ни было, нам на это дополнение останется только смотреть: Blizzard приостановила продажи своих игр в России, равно как и запретила продлевать подписку в World of Warcraft, что было с большим энтузиазмом встречено разработчиками «Аллодов Онлайн», проект которых резко стал невероятно популярным.

#blizzard #world of warcraft
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