Также разработчики рассказали о планах на будущее. Они, оказывается, есть.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В самый последний день марта в продажу поступил мифический вестерн Weird West, который совмещает в себе жанры как, собственно, вестерна, так и фэнтези. Проект получил тёплые отзывы игроков, и вот, сегодня стало известно, что всего в Weird West за неполные две недели сыграли свыше четырёхсот тысяч пользователей. Учитывая, что перед нами бюджетный проект от неизвестной студии, результат очень достойный.

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Вместе с тем авторы проекта объявили о старте внутриигрового события «Чума», в рамках которого игрокам предстоит истреблять нежить, разносящую смертельную заразу. На этом контентная поддержка Weird West не закончится: в обозримой перспективе игра получит новый режим, поддержка модификаций и многое другое.

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Помимо всего прочего девелоперы призывают игроков делиться своими пожеланиями, так что не исключено, что Weird West будет развиваться с учётом «обратной связи». Крайне редкое и очень нужное в современной игровой индустрии, особенно в её инди-сегменте, явление.