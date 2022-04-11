Поздней осенью 2020 года в продажу поступил мифологический боевик Immortals Fenyx Rising. Проект получил тёплые отзывы пользователей, а в течение 2021 года — несколько сюжетных дополнений, расширивших игровое повествование и обеспечивших фанатов игры несколькими добавочными вечерами приятного времяпрепровождения. На тёплом приёме и дополнениях, очевидно, история не закончится: сегодня в Сети появилась информация о том, что у приключений полубога Феникса появится сиквел.
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Сведения следуют из страничек сотрудников студии-разработчика Immortals Fenyx Rising в деловой социальной сети LinkedIn. Согласно описанию, работа над проектом началась в этом месяце, а это означает, что он находится на зачаточных стадиях развития, и ожидать релиза в обозримой перспективе не стоит. А вот анонс вполне может состояться на одном из грядущих крупных мероприятий Ubisoft.
Важно понимать, что хоть перед нами и слух, но подобные сведения на ровном месте не возникают, тем более что Ubisoft ещё пару лет назад заявляла о планах сделать из Immortals Fenyx Rising полноценную франшизу, а не одиночный продукт.