Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Escape from Tarkov очистили от девяти тысяч читеров
Наверное, без шуток 20-летней давности про over9000 обойдёмся.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming

Любой сетевой проект так или иначе страдает от читерства, и Escape from Tarkov никак не может быть исключением из этого печального правила. Жуликов в шутере много, и на днях руководитель его студии-разработчика Никита Буянов сообщил, что в рамках очередной волны блокировок «Тарков» очистили от девяти тысяч читеров.

реклама

Согласно заявлению Буянова, разработчики регулярно проводят такие «чистки», так что перед нами лишь одна из многочисленных волн блокировок. При этом блокировки осуществляются как по IP-адресам, что в большинстве не очень-то эффективно, и, более того, зачастую даже вредит честным пользователям, но и «другими способами». Полагаем, речь идёт о так называемых блокировках «по железу» (например, по MAC-адресу сетевой карты/маршрутизатора).

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Escape from Tarkov уже несколько лет пребывает в статусе раннего доступа, и пока неясно, когда данный боевик полноценно выйдет в свет.

#escape from tarkov
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Escape from Tarkov поделились планами на ближайшие месяцы: новая локация, обновление движка, DLSS и улучшение античита
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Упадок современных Action/RPG игр на примере Horizon: Zero Dawn
34
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
22
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
4
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
6
Обзор беспроводной мышки FLARX HBIS-1829 (07.2021)
16
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Maximus Autismus
17:28
Только с торрента.
CDPR заверила, что продолжает готовить для Cyberpunk 2077 новый контент
Za_победу
17:28
Баран ты укронацистский! Что ты несешь!? Какого х.ра твоя ЛГБТ армия собралась прямо возле ЛДНР! Ты на карту посмотри! Если у границы "агрессивные орки", как ты считаешь, то почему твои войска собрали...
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
Pilat2009
17:27
Потому что на Сахалине практически нет населения в отличие от Японии.
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
Pilat2009
17:25
Так лучше живет,что За 2018 год население Японии уменьшилось приблизительно на 148 959 человек.
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
Иван Руденко
17:25
да делите все на 4 . чето сильно жиирно кому этов с енадо Игр то нет UE 5 что ли гонять на таком так он ина 3090 вроде работает
Описаны флагманские GPU следующего поколения Nvidia Ada GA102, AMD RDNA3 Navi 31 и Intel Battlemage
ЁжикВтумане
17:22
Просто смех.Обконченый сторонник массовых убийств в Украине-модератор,удалил все мои комментарии и оставил кремлеботские и теперь это выглядит так,как будто пригожинская петушарня сама с собой спорит...
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
Pilat2009
17:21
Отменяет,если у страны есть ядерное оружие.В детском саду главный тот кто сильнее а не тот у кого ползунки от Версаче
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
AKarlson
17:20
а где я ныл? пруфы, плиз... а то что ваши орки прили на мою землю - так жечь их будем всех, до последнего, и хорошо получается... да, долбо@бы подз@дрочили, такие как ты... несут всякую ху@ню которую ...
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
Stupid Miner
17:19
Чипсы лэйс самая маленькая пачка 100р, средняя 200. Я охуел
ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
Олег Анетько
17:18
Аналогично, после первого прохождения начал 2ое но уже за чистого мага. В процессе выяснилось что я пропустил треть контента (а мот и больше).
Ни дня без нового рекорда: Elden Ring «пробежали» менее чем за 9 минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем