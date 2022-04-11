Любой сетевой проект так или иначе страдает от читерства, и Escape from Tarkov никак не может быть исключением из этого печального правила. Жуликов в шутере много, и на днях руководитель его студии-разработчика Никита Буянов сообщил, что в рамках очередной волны блокировок «Тарков» очистили от девяти тысяч читеров.
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Согласно заявлению Буянова, разработчики регулярно проводят такие «чистки», так что перед нами лишь одна из многочисленных волн блокировок. При этом блокировки осуществляются как по IP-адресам, что в большинстве не очень-то эффективно, и, более того, зачастую даже вредит честным пользователям, но и «другими способами». Полагаем, речь идёт о так называемых блокировках «по железу» (например, по MAC-адресу сетевой карты/маршрутизатора).
Escape from Tarkov уже несколько лет пребывает в статусе раннего доступа, и пока неясно, когда данный боевик полноценно выйдет в свет.