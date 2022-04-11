Есть там целая гора уникальных механик.

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Разработчики из студии Dream Powered Games совместно с издательством Focus Entertainment представили новый трейлер Warstide Challenges — предельно динамичного шутера, который должен в самое ближайшее время появиться в раннем доступе Steam.

реклама

Впервые о проекте стало известно в рамках презентационного мероприятия, которое состоялось на E3 2021. Ещё тогда игра называлась Warcry Challenges, но вскоре сменила название.

Игроку в Warstide Challenges предстоит давать отпор ордам демонов, расстреливая их на высокой скорости, занимаясь попутным прохождением сложных заданий. Для этих целей важно регулярно использовать замедление времени, чтобы «проделывать невероятные выстрелы в голову», активировать банни-хопы (чтобы это ни значило) для набора скорости, скользить на поворотах и уничтожать врагов ударными волнами.

«Гоняйте на время и проходите все испытания, что встанут у вас на пути; разблокируйте и используйте целый арсенал убийственных сил и оружия. Соревнуйтесь с друзьями и членами сообщества, чтобы достичь рекордов! Вы даже можете гонять вместе с “призраками” игроков и даже любимых стримеров! Профессионал киберспорта или новичок с одинаковым шансом могут стать спецами по шутерам от первого лица в этой игре!» — гласит официальное описание к игре.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

За всеми остальными подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Представьте себе, она доступна для жителей России и Беларуси.