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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
Есть там целая гора уникальных механик.
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Разработчики из студии Dream Powered Games совместно с издательством Focus Entertainment представили новый трейлер Warstide Challenges — предельно динамичного шутера, который должен в самое ближайшее время появиться в раннем доступе Steam.

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Впервые о проекте стало известно в рамках презентационного мероприятия, которое состоялось на E3 2021. Ещё тогда игра называлась Warcry Challenges, но вскоре сменила название.

Игроку в Warstide Challenges предстоит давать отпор ордам демонов, расстреливая их на высокой скорости, занимаясь попутным прохождением сложных заданий. Для этих целей важно регулярно использовать замедление времени, чтобы «проделывать невероятные выстрелы в голову», активировать банни-хопы (чтобы это ни значило) для набора скорости, скользить на поворотах и уничтожать врагов ударными волнами.

«Гоняйте на время и проходите все испытания, что встанут у вас на пути; разблокируйте и используйте целый арсенал убийственных сил и оружия. Соревнуйтесь с друзьями и членами сообщества, чтобы достичь рекордов! Вы даже можете гонять вместе с “призраками” игроков и даже любимых стримеров! Профессионал киберспорта или новичок с одинаковым шансом могут стать спецами по шутерам от первого лица в этой игре!» — гласит официальное описание к игре.

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За всеми остальными подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Представьте себе, она доступна для жителей России и Беларуси.

#focus entertainment #dream powered games #warstride challenges
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