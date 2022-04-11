Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: число пользователей VPN-сервисов по сравнению с началом года выросло в 53,5 раза
Ну, есть объективные предпосылки.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Yota сообщает, что число пользователей VPN-сервисов в апреле текущего года по сравнению с январём выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard.

реклама

Также в отчёте Yota говорится, что количество VPN-сервисов начало расти с 21 февраля. Наибольший прирост пришёлся на период с 14 по 20 марта (+ 11% по сравнению с предыдущей неделей), а наибольший рост трафика VPN-приложений пришёлся на период с 21 по 27 марта: доля увеличилась в девять раз и составила 2,6 % от общего.

Также за последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.

Среди клиентов Yota определились лидеры по предоставлению услуг VPN:

  • 1. OpenVPN (с 28 марта по 3 апреля рост трафика на 55,9 %),
  • 2. WireGuard (+32,08 %),
  • 3. Surfshark VPN (+6,04 %),
  • 4. iCloud Private Relay (+3,52 %),
  • 5. Touch VPN (+0,95 %).
анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Наконец, с января по апрель трафик Surfshark VPN вырос в 75,6 раза, число пользователей — в 172 раза. Трафик WireGuard вырос в 27 раз, число пользователей — в 13,8 раза.

#vpn #yota
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Упадок современных Action/RPG игр на примере Horizon: Zero Dawn
34
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
16
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
4
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
7
Обзор беспроводной мышки FLARX HBIS-1829 (07.2021)
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
4
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть третья заключительная
+
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Сейчас обсуждают

Чи Да
13:58
Сопливая популяция пидораши не стесняется открыто зиговать и выражать уважение третьему рейху. https://www.youtube.com/watch?v=KetVCOmfiBk
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
Sheshenbek
13:57
разница в цене 3тр, а в производительности на 30 процентов.это много
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
Чи Да
13:57
Тебя не лечить надо, тебя облить кислотой надо и сжечь в плавильной печи сталелитейного цеха. Твой диагноз лечению не поддаётся. Такой биомусор, как ты, не достоен быть даже удобрением для земли.
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
Чи Да
13:57
Русских ненавидят не только "хохлы", прикинь. Ты об этом не знал? В Гаагу обратились 46 стран для расследования военных преступлений пидораши в Украине. Кто в друзьях твоей нацистской страны? Диктатор...
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
Sheshenbek
13:56
Я нашёл для тебя тему неплохую майнер смотри за 31к ты получаешь 30 мегахешей неплохо да? не благодари
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
Чи Да
13:56
Отличная видеокарта! Не ожидал такой производительности от low-end. Автор, спасибо за обзор! А два первых отписавшихся ниже пидopaca идут на xyй. Один ноунейм, второй wwr222 - местный педpило, который...
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
pavel80
13:56
Ты бот пригожинский, в каждой теме срешь.
СМИ: число пользователей VPN-сервисов по сравнению с началом года выросло в 53,5 раза
Sir Traher
13:55
Знатный ты бездельник
Samsung представила чипы памяти DDR5 объёмом 512 ГБ
SerVal-2
13:53
512 ГБ на одной планке - впечатляет. Я бы взял. Дайте две! Правда, непонятно, сколько будет стоить 1 Терабайт памяти.
Samsung представила чипы памяти DDR5 объёмом 512 ГБ
Чи Да
13:53
Удалил свой коммент с шестью минусами и решил новый накидать? ЛОЛ. Обосранец.
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем