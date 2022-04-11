Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Yota сообщает, что число пользователей VPN-сервисов в апреле текущего года по сравнению с январём выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard.
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Также в отчёте Yota говорится, что количество VPN-сервисов начало расти с 21 февраля. Наибольший прирост пришёлся на период с 14 по 20 марта (+ 11% по сравнению с предыдущей неделей), а наибольший рост трафика VPN-приложений пришёлся на период с 21 по 27 марта: доля увеличилась в девять раз и составила 2,6 % от общего.
Также за последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.
Среди клиентов Yota определились лидеры по предоставлению услуг VPN:
- 1. OpenVPN (с 28 марта по 3 апреля рост трафика на 55,9 %),
- 2. WireGuard (+32,08 %),
- 3. Surfshark VPN (+6,04 %),
- 4. iCloud Private Relay (+3,52 %),
- 5. Touch VPN (+0,95 %).
Наконец, с января по апрель трафик Surfshark VPN вырос в 75,6 раза, число пользователей — в 172 раза. Трафик WireGuard вырос в 27 раз, число пользователей — в 13,8 раза.