Ну, есть объективные предпосылки.

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Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Yota сообщает, что число пользователей VPN-сервисов в апреле текущего года по сравнению с январём выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard.

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Также в отчёте Yota говорится, что количество VPN-сервисов начало расти с 21 февраля. Наибольший прирост пришёлся на период с 14 по 20 марта (+ 11% по сравнению с предыдущей неделей), а наибольший рост трафика VPN-приложений пришёлся на период с 21 по 27 марта: доля увеличилась в девять раз и составила 2,6 % от общего.

Также за последнюю неделю марта клиенты Yota потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем в первую неделю января.

Среди клиентов Yota определились лидеры по предоставлению услуг VPN:

1. OpenVPN (с 28 марта по 3 апреля рост трафика на 55,9 %),

2. WireGuard (+32,08 %),

3. Surfshark VPN (+6,04 %),

4. iCloud Private Relay (+3,52 %),

5. Touch VPN (+0,95 %).

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Наконец, с января по апрель трафик Surfshark VPN вырос в 75,6 раза, число пользователей — в 172 раза. Трафик WireGuard вырос в 27 раз, число пользователей — в 13,8 раза.