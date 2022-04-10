На фоне полного отсутствия достойных новых релизов в течение марта безусловным лидером продаж в Steam на протяжении непозволительно продолжительного срока оставалась Elden Ring от мастеров из FromSoftware. Но всё хорошее, как и плохое, рано или поздно заканчивается, вот и лидерская позиция по итогам недельного чарта продаж в Steam наконец-то занята другим проектом: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, который параллельно разместился ещё и на позициях с четвёртой по шестую включительно.
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Данный проект поступил в продажу на этой неделе и был очень тепло встречен как профессиональными обозревателями, так и простыми игроками. «Звёздные войны» в любом виде — это вообще ходовой товар, поэтому ничего особо удивительного в этом нет.
Десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит так:
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga Deluxe (предзаказ);
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- Sea of Thieves;
- Dread Hunger;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition.