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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В недельном чарте продаж в Steam наконец-то новый лидер — LEGO Star Wars The Skywalker Saga
Тут уж не знаешь, что лучше: это или Elden Ring несколько месяцев подряд.
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На фоне полного отсутствия достойных новых релизов в течение марта безусловным лидером продаж в Steam на протяжении непозволительно продолжительного срока оставалась Elden Ring от мастеров из FromSoftware. Но всё хорошее, как и плохое, рано или поздно заканчивается, вот и лидерская позиция по итогам недельного чарта продаж в Steam наконец-то занята другим проектом: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, который параллельно разместился ещё и на позициях с четвёртой по шестую включительно.

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Данный проект поступил в продажу на этой неделе и был очень тепло встречен как профессиональными обозревателями, так и простыми игроками. «Звёздные войны» в любом виде — это вообще ходовой товар, поэтому ничего особо удивительного в этом нет.

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Десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит так:

  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga Deluxe (предзаказ);
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • Sea of Thieves;
  • Dread Hunger;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition.
#steam #valve #lego star wars the skywalker saga
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