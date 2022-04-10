Тут уж не знаешь, что лучше: это или Elden Ring несколько месяцев подряд.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На фоне полного отсутствия достойных новых релизов в течение марта безусловным лидером продаж в Steam на протяжении непозволительно продолжительного срока оставалась Elden Ring от мастеров из FromSoftware. Но всё хорошее, как и плохое, рано или поздно заканчивается, вот и лидерская позиция по итогам недельного чарта продаж в Steam наконец-то занята другим проектом: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, который параллельно разместился ещё и на позициях с четвёртой по шестую включительно.

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Данный проект поступил в продажу на этой неделе и был очень тепло встречен как профессиональными обозревателями, так и простыми игроками. «Звёздные войны» в любом виде — это вообще ходовой товар, поэтому ничего особо удивительного в этом нет.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит так: