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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: в конце апреля состоится большой анонс касательно Call of Duty
Странно. Последние годы новые Call of Duty анонсируют незадолго до их релиза.
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Воскресенье — традиционно и ожидаемо бедный на новости день, тем более что касается различных утечек и слухов. Однако инсайдер RalphsValve смог удивить: в своём Twitter-аккаунте он опубликовал заметку касательно серии Call of Duty, согласно которой, через 20 дней — 30 апреля — состоится некий серьёзный анонс.

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Хотя RalphsValve зарекомендовал себя как надёжный инсайдер, крайне маловероятно, что анонс будет посвящён новой части Call of Duty. Дело в том, что последние годы Activision избрала более правильную, по своему мнению, политику, по которой компания будет представлять новые игры данной культовой серии незадолго до их релиза. Традиционно Call of Duty выпускают осенью, а анонсы последние годы происходили в конце лета.

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Не исключено, что в конце апреля нам в общих чертах расскажут, в каком направлении будет двигаться дальнейшее развитие франшизы, которая после Call of Duty Vanguard пережила очень болезненный удар по своей и без того не самой высокой репутации.

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