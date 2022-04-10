Но можно унизиться и выступить под нейтральным статусом.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Хотя киберспорт, как и любой другой спорт, обязан быть вне политики, поскольку он «друг и мир», но в нынешней ситуации это простое правило особо никого не волнует, поскольку правила — это такая вещь, которую, когда надо, можно открыто игнорировать или даже переписывать под меняющуюся геополитическую реальность. Российские команды отстраняют от всех международных киберспортивных турниров, и вот, теперь в списке не особо дружественных организаций появился турнирный оператор PGL, который в следующем месяце проведёт по Counter-Strike Global Offensive крупный турнир Major Antwerp 2022 и ещё два RMR-турнира.

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Согласно свежему заявлению оператора, в вышеуказанных турнирах запрещено участвовать российским физическим лицам и организациям, имеющим связи с российским правительством. По всей видимости, PGL «нашла» такие «связи» у команд Gambit и Virtus.pro, поскольку именно они перечислены как отстранённые от соревнований.

Впрочем, PGL разрешит игрокам из составов данных команд участвовать в турнирах под нейтральным статусом, признавая, что конкретные игроки не являются причастными к известной сложившейся ситуации.

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Ранее до соревнований не допустили российскую команду по PUBG, а ещё ранее — по Warcraft III. Во всех случаях российские команды являлись фаворитами. Выводы делаем сами.