Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
PGL запретила российским командам Gambit и Virtus.pro участвовать в турнирах по CS:GO
Но можно унизиться и выступить под нейтральным статусом.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming

Хотя киберспорт, как и любой другой спорт, обязан быть вне политики, поскольку он «друг и мир», но в нынешней ситуации это простое правило особо никого не волнует, поскольку правила — это такая вещь, которую, когда надо, можно открыто игнорировать или даже переписывать под меняющуюся геополитическую реальность. Российские команды отстраняют от всех международных киберспортивных турниров, и вот, теперь в списке не особо дружественных организаций появился турнирный оператор PGL, который в следующем месяце проведёт по Counter-Strike Global Offensive крупный турнир Major Antwerp 2022 и ещё два RMR-турнира.

реклама

Согласно свежему заявлению оператора, в вышеуказанных турнирах запрещено участвовать российским физическим лицам и организациям, имеющим связи с российским правительством. По всей видимости, PGL «нашла» такие «связи» у команд Gambit и Virtus.pro, поскольку именно они перечислены как отстранённые от соревнований.

Впрочем, PGL разрешит игрокам из составов данных команд участвовать в турнирах под нейтральным статусом, признавая, что конкретные игроки не являются причастными к известной сложившейся ситуации.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Ранее до соревнований не допустили российскую команду по PUBG, а ещё ранее — по Warcraft III. Во всех случаях российские команды являлись фаворитами. Выводы делаем сами.

#counter-strike: global offensive #counter-strike global offensive
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

ESL в следующем году проведёт серию женских турниров по Counter-Strike Global Offensive
Пиковый «онлайн» CSGO на выходных снова перевалил за миллион игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Упадок современных Action/RPG игр на примере Horizon: Zero Dawn
30
Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11
18
Что такое когнитивные способности и почему они так важны для нас
2
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
+
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Павел Патронов
15:20
Зилот а где гуси? 2 рая статья за день , а "дайте три " нет)
GeForce RTX 3050 в 2 раза подешевела в магазинах РФ и стоит дешевле 50 000 р
Виталий Shokerxxx
15:19
парни пишут даже тут в комментах что сидишь в 2-3 метрах от телека и норм..
GeForce RTX 3050 в 2 раза подешевела в магазинах РФ и стоит дешевле 50 000 р
Togtyui
15:13
Ну похмелился человек. Чо сразу то.
Спутниковый интернет Илона Маска отключился по всему миру в результате неизвестной ошибки
AKarlson
15:12
палкой-копалкой ты землю скоро будешь обрабатывать в поисках червячка чтобы его съесть, санкцЫи тебе нипочем, чмо безграмотное :D
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
Михаил Мутовин
15:12
Там в начале ролики на движке с молодым Нео и Тринити есть и небольшой "тир".
Энтузиаст запустил супертехнологичную «демку» The Matrix Awakens на Unreal Engine 5 на компьютере с GeForce RTX 3090
Кирилл Судаков
15:10
Это вы спиной при бегстве посчитали?)))))Куда ехать?))))
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
Togtyui
15:10
Никогда в жизни не видел банкомата тинькова. Как выглядит, какие особые приметы?
Центробанк убрал комиссию на покупку валюты и разрешил покупку наличных долларов и евро
AKarlson
15:09
ну ты и пи@дун! купи 1000 баксов по 74 :D ты хоть немного извилиной своей поразмахивай прежде чем такое писать!
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
Нико Вернеев
15:08
Летом в середине июня 1914 года Петров и Баширов прибыли в Сараево....б.
Спутниковый интернет Илона Маска отключился по всему миру в результате неизвестной ошибки
KashtanPalash
15:08
Вода модули памяти не обдувает, зато охлаждает, есть водоблоки для памяти.
Инсайдер сообщает о возможности начала производства процессоров AMD Ryzen 7000 в этом месяце
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем