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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Многострадальную Lords of the Fallen 2 рассчитывают выпустить в следующем году
Может, не надо? От первоначального плана там всё равно ничего не осталось.
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Свыше года мы ничего не слышали про Lords of the Fallen 2. Ничего удивительного в этом нет: проект был анонсирован много-много лет назад, однако пережил столько проблем и смен студий-разработчиков, что о его существовании уже можно было бы забыть — всё равно от изначального проекта там ничего не осталось. Тем не менее, новый коллектив — CI Games — не унывает; даже напротив: убеждён в том, что сумеет выпустить сиквел ролевого экшена в следующем календарном году.

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Более того, производство игры находится на том этапе, когда CI Games потихоньку готова продемонстрировать общественности, чего ей удалось добиться на текущий момент: премьера игрового процесса запланирована на третий квартал текущего года, то есть в период с июля по сентябрь.

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Радует то, что основной приоритет CI Games направлен именно на Lords of The Fallen 2, так что другие проекты студии, в теории, не должны помешать компании осуществить релиз ролевого боевика в указанный выше срок.

#ci games #lords of the fallen #lords of the fallen 2
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