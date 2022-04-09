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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Kerbal Space Program 2 напомнили о существовании проекта в свежем дневнике разработки
Его посвятили межзвёздным путешествиям. Болтовни много, геймплея — ноль.
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На случай, если вы вдруг забыли, что почти три года назад состоялся анонс сиквела симулятора управляющего космической программой вымышленной разумной цивилизации кербалов, то разработчики проекта спешат напомнить о том, что он никуда не делся, и его производство идёт, видимо, по плану. В свежем видеодневнике разработки авторы Kerbal Space Program 2 поведали об идее межзвёздных путешествий. Останавливаться на этой теме мы не станем, поскольку она вышла бы за рамки новостной заметки, да и сама заметка в целом посвящена, скорее, факту напоминания о том, что работа над KSP2 идёт и не останавливается.

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Предполагалось, что Kerbal Space Program 2 выйдет в 2020 году, но с тех пор игра пережила целую череду переносов релиза, и на сегодняшний день точно неизвестно, когда новинка появится в продаже. Ничего путного об игре мы толком не слышали с осени 2020-го, однако публикации, подобные нижеуказанному видео, всё же наталкивают на позитивные мысли.

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Напомним, что Kerbal Space Program — это мощный симулятор космической программы, в котором игрокам необходимо заниматься исследованиями, проектированием наиболее эффективных космических кораблей, разрабатывать всё более совершенные двигатели и модули, и многое другое. При этом полностью контролируя положение целевых планет или астероидных поясов, поскольку наиболее короткий путь к ним может лежать только в определённые дни в году.

#kerbal space program 2
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deadruzzak
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Zorro
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Проц АМD Прям на нем написано China. мать ASUS на ней написано China. все China.
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saf-saf
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ахахах
19:07
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saf-saf
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Tea Bag
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Глеб Федоров
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deadruzzak
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Zorro
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Сейчас всё с Китая и там все производится от трусов до процессора что не знал.
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