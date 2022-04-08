Жаль только играть в эту «катку» прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В начале месяца Relic Entertainment совместно с Worlds Edge сообщили, что совсем скоро в Age of Empires IV стартует первый игровой сезон. Удивительно, но «скоро» оказалось действительно скоро: уже сегодня соответствующее обновление было применено к игре.

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На текущий момент главным нововведением является бета-версия инструментов моддинга, благодаря которой рукастые пользователи смогут воплощать свои собственные игровые идеи в жизнь. Если верить разработчикам, инструментарий обладает обширными возможностями, так что успешное существование Age of Empires IV даже после завершения её контентной поддержки со стороны официальных разработчиков обеспечено на долгие годы вперёд.

Первый рейтинговый сезон стартует на следующей неделе, 13 апреля. В его рамках игрокам предстоит сражаться с противниками и пробираться вверх по «лестнице» до тех пор, пока они не остановятся на соперниках с примерно равными игровыми навыками. Поскольку Age of Empires IV в первую очередь позиционируется как дуэльная стратегия в реальном времени, то в случае с местным рейтинговым режимом всё действительно будет зависеть только от ваших способностей и упорства.

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Вместе с тем в первом сезоне представлены улучшения в области управления, добавлен приказ патрулирования, введена возможность переназначения дополнительных кнопок мыши и многое другое.