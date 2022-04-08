Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Age of Empires IV стартовал первый сезон — с инструментами моддинга, а также с рейтинговым режимом на подходе
Жаль только играть в эту «катку» прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В начале месяца Relic Entertainment совместно с Worlds Edge сообщили, что совсем скоро в Age of Empires IV стартует первый игровой сезон. Удивительно, но «скоро» оказалось действительно скоро: уже сегодня соответствующее обновление было применено к игре.

реклама

На текущий момент главным нововведением является бета-версия инструментов моддинга, благодаря которой рукастые пользователи смогут воплощать свои собственные игровые идеи в жизнь. Если верить разработчикам, инструментарий обладает обширными возможностями, так что успешное существование Age of Empires IV даже после завершения её контентной поддержки со стороны официальных разработчиков обеспечено на долгие годы вперёд.

Первый рейтинговый сезон стартует на следующей неделе, 13 апреля. В его рамках игрокам предстоит сражаться с противниками и пробираться вверх по «лестнице» до тех пор, пока они не остановятся на соперниках с примерно равными игровыми навыками. Поскольку Age of Empires IV в первую очередь позиционируется как дуэльная стратегия в реальном времени, то в случае с местным рейтинговым режимом всё действительно будет зависеть только от ваших способностей и упорства.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Вместе с тем в первом сезоне представлены улучшения в области управления, добавлен приказ патрулирования, введена возможность переназначения дополнительных кнопок мыши и многое другое.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: трейлер первого сезона стратегии Age of Empires IV
В следующем обновлении авторы Microsoft Flight Simulator усовершенствуют внешний вид Италии и Мальты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
40
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
34
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
54
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
17
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
+
Главные игры апреля 2022 года
8
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
4
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

stockclock
02:53
Тебе бы хохлу не на форумах бы воевать, а своих братьев денацифицировать.
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
qot
02:50
Ну в студенческие годы грех было не купить очередную новинку на CD от ФАРГУСА) Это прям как вспомнить с ностальгией abibas)))
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
Леди Яга
02:28
У тебя мало того что 900мл вместо 1000, так еще и цена в 105рублей. И это за молоко 2.5%
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ChandlerXAAP
02:24
ну боты оверов разошлись, друг с другом начали общаться чтоли)) Прогеры оверов код обновили чтоли)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:19
ХДЕ ТАМ ??? Хватит уже байки рассказывать. Давай либо скрины, либо ссылку на тему в которой у тебя так подгорело
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
Alex23
02:18
у тебя и в машине жидкости не нужно менять наверное...
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:16
Пара заядлых сказочников. Первый брешет что купит топовую видяшку, а у второго водоблоки засераются (рука-лицо)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
N1ghtwish
02:14
А в чем проблема? На пепперру пишут, что схема пока еще рабочая: https://www.pepper.ru/deals/processor-amd-ryzen-5-5600g-radeon-graphics-612-am4-17295rub-cerez-qiwimonetki-258999 Другой вопрос, когда ...
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ахахах
02:12
говорят день победы в 3-ей мировой на крещатике будет.Солдаты с гармошками по крещатику пойдут
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
kib@rg
02:09
Заходишь в Универсам за приложением, а их нет - разобрали, приходите через неделю.
Приложения Сбера и Альфа-банка скорее всего уберут из Apple Store и Google Play
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем