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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предположил, что магазины приложений App Store и Google Play могут перестать работать в России
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В рамках своего выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин высказал своё предположение, что магазины приложений Apple App Store и Google Play могут прекратить свою работу для российских пользователей. Он также заявил о важности создания российского аналога Google Play.

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По мнению главы правительства, отсутствие доступа к крупнейшим магазинам приложений является веским аргументом для разработки их российской альтернативы. Мишустин заверил, что российский магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету текущего года.

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Чуть ранее мы узнали, что на 9 мая запланирован запуск российского магазина приложений NashStore, который разрабатывается АНО «Цифровые платформы». В начале марта Google также объявила об ограничении работы магазина приложений Play Market в России — с того момента там доступно только бесплатные приложения.

#отечественное по
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