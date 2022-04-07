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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В рамках своего выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин высказал своё предположение, что магазины приложений Apple App Store и Google Play могут прекратить свою работу для российских пользователей. Он также заявил о важности создания российского аналога Google Play.

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По мнению главы правительства, отсутствие доступа к крупнейшим магазинам приложений является веским аргументом для разработки их российской альтернативы. Мишустин заверил, что российский магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету текущего года.

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Чуть ранее мы узнали, что на 9 мая запланирован запуск российского магазина приложений NashStore, который разрабатывается АНО «Цифровые платформы». В начале марта Google также объявила об ограничении работы магазина приложений Play Market в России — с того момента там доступно только бесплатные приложения.