Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Зомби-экшен Back 4 Blood получит контентное дополнение Tunnels of Terror уже на следующей неделе
Это первое дополнение для игры с момента её не такого уж давнего релиза.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
350 000р скидка на комп Alienware

Несмотря на то, что Back 4 Blood не удалось стать «новой Left 4 Dead» вследствие морального устаревания жанра кооперативных зомби-боевиков как такового, что усугубилось практически полным отсутствием в проекте новых идей, разработчики из Turtle Rock Studios всё же выполняют свои обязательства перед геймерами и добавляют в игру новый контент.

реклама

Так, сегодня «черепашки» анонсировали первое дополнение под названием Tunnels of Terror («Тоннели ужаса»). Очевидно, что основными локациями из дополнения станут различные тоннели, пещеры и прочие замкнутые пространства, кишмя кишащие различными мутировавшими зомби.

Вместе с тем в дополнении появятся два новых персонажа, а именно Шарис и Хенг. Шарис в прошлом была пожарным, поэтому специализируется на пожарном топоре. Хенг в «прошлой жизни» был ресторатором, и, по всей видимости, шеф-поваром, поскольку его основным оружием является нож.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Релиз дополнения назначен на12 апреля. Контентная поддержка Back 4 Blood на этом не закончится.

#turtle rock studios #back 4 blood
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зомби-боевик Back 4 Blood скоро получит крупное дополнение, а аудитория игры превысила 10 миллионов
Новые персонажи для Back 4 Blood будут выпускать в качестве DLC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
13
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
23
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
4
Главные игры апреля 2022 года
8
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
4
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
5
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
1

Сейчас обсуждают

Максим Ширшов
17:19
Брехня. В Росии-Матушке перспектив и работы полно. И зарплаты может не огромные, но много вполне достойных вакансий. Специалисты в разных областях получают очень неплохие деньги от 100-200+ тысяч рубл...
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
wwr222
17:18
Слился, хер в обертке...
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
Сева Шевченко
17:18
Сам-то веришь? Большинство того, что в магазинах - куплено за баксы.
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
[Zero]
17:17
Вообще-то даже обвиняемый под следствием или в суде имеет законное право врать. В качестве стратегии защиты. И не обязан свидетельствовать против себя.
Гражданина Беларуси приговорили к 2 годам колонии за редактирование Википедии
saf-saf
17:16
Россия отправила в Китай нефть и уголь, оплаченные в юанях, пишет Bloomberg. По информации издания, уголь доставят в пункт назначения уже в этом месяце, а нефть в мае. Как уточняют трейдеры, это будут...
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
grom9000
17:16
С сайта Сбера установим, вообще не проблема
Приложения Сбера и Альфа-банка скорее всего уберут из Apple Store и Google Play
Игорь Хайруллин
17:15
А почему - стор? Почему не - Маг?
Приложения Сбера и Альфа-банка скорее всего уберут из Apple Store и Google Play
Сева Шевченко
17:15
Спасибо, что не предлагаешь )
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
Dmitry Mitry
17:14
А врать не пробовал данный гражданин? Свобода слова к вранью не имеет никакого отношения.
Гражданина Беларуси приговорили к 2 годам колонии за редактирование Википедии
Ecowar
17:14
Это рубль пузырь скорее
ЦБ РФ назвал Биткоин пузырём, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС на фоне инфляционных рисков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем