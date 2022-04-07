Несмотря на то, что Back 4 Blood не удалось стать «новой Left 4 Dead» вследствие морального устаревания жанра кооперативных зомби-боевиков как такового, что усугубилось практически полным отсутствием в проекте новых идей, разработчики из Turtle Rock Studios всё же выполняют свои обязательства перед геймерами и добавляют в игру новый контент.
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Так, сегодня «черепашки» анонсировали первое дополнение под названием Tunnels of Terror («Тоннели ужаса»). Очевидно, что основными локациями из дополнения станут различные тоннели, пещеры и прочие замкнутые пространства, кишмя кишащие различными мутировавшими зомби.
Вместе с тем в дополнении появятся два новых персонажа, а именно Шарис и Хенг. Шарис в прошлом была пожарным, поэтому специализируется на пожарном топоре. Хенг в «прошлой жизни» был ресторатором, и, по всей видимости, шеф-поваром, поскольку его основным оружием является нож.
Релиз дополнения назначен на12 апреля. Контентная поддержка Back 4 Blood на этом не закончится.