Разработчики из белорусской студии Lapovich Team совместно с издательством 1C Entertainment назвали точную дату релиза уникальной стратегии Kapital: Sparks of Revolution. Проект должен появиться в продаже 28 апреля на ПК, купить его можно будет в Steam, GOG и Epic Games Store.
реклама
Kapital посвящён теории классовой борьбы, разработанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Игроку здесь придётся заниматься восстановлением города, уничтоженного войной. Население города чётко разделено на классы, в этом и есть главная «фишка».
Kapital представляет собой гибрид градостроительного симулятора и социального менеджера. Геймер здесь управляет ограниченными ресурсами, параллельно решая социальные конфликты и преодолевая кризисные ситуации.
Население города состоит из 3 классов: дворяне, буржуа и рабочие:
- дворяне — богатые и образованные люди, которые получают свои привилегии по праву рождения;
- буржуа — это предприниматели, которые заработали свое состояние благодаря упорному труду и везению;
- рабочие — обычные люди, не имеющие образования или собственности.
Все они хотят жить лучше, но угодить всем не получится. Недовольные люди будут протестовать и устраивать бунты. Вы должны решить, какой класс поддерживать, а какой подавлять. Для этого нужно будет принимать новые законы, которые определят будущее общества.