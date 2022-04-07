По такому случаю выпущен отдельный трейлер.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Разработчики из белорусской студии Lapovich Team совместно с издательством 1C Entertainment назвали точную дату релиза уникальной стратегии Kapital: Sparks of Revolution. Проект должен появиться в продаже 28 апреля на ПК, купить его можно будет в Steam, GOG и Epic Games Store.

реклама

Kapital посвящён теории классовой борьбы, разработанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Игроку здесь придётся заниматься восстановлением города, уничтоженного войной. Население города чётко разделено на классы, в этом и есть главная «фишка».

Kapital представляет собой гибрид градостроительного симулятора и социального менеджера. Геймер здесь управляет ограниченными ресурсами, параллельно решая социальные конфликты и преодолевая кризисные ситуации.

Население города состоит из 3 классов: дворяне, буржуа и рабочие:

дворяне — богатые и образованные люди, которые получают свои привилегии по праву рождения;

буржуа — это предприниматели, которые заработали свое состояние благодаря упорному труду и везению;

рабочие — обычные люди, не имеющие образования или собственности.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Все они хотят жить лучше, но угодить всем не получится. Недовольные люди будут протестовать и устраивать бунты. Вы должны решить, какой класс поддерживать, а какой подавлять. Для этого нужно будет принимать новые законы, которые определят будущее общества.