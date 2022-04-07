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Новости Software Игнатий Колыско
Стратегия Kapital: Sparks of Revolution о классовой борьбе выйдет 28 апреля
По такому случаю выпущен отдельный трейлер.
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Разработчики из белорусской студии Lapovich Team совместно с издательством 1C Entertainment назвали точную дату релиза уникальной стратегии Kapital: Sparks of Revolution. Проект должен появиться в продаже 28 апреля на ПК, купить его можно будет в Steam, GOG и Epic Games Store.

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Kapital посвящён теории классовой борьбы, разработанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Игроку здесь придётся заниматься восстановлением города, уничтоженного войной. Население города чётко разделено на классы, в этом и есть главная «фишка».

Kapital представляет собой гибрид градостроительного симулятора и социального менеджера. Геймер здесь управляет ограниченными ресурсами, параллельно решая социальные конфликты и преодолевая кризисные ситуации.

Население города состоит из 3 классов: дворяне, буржуа и рабочие:

  • дворяне — богатые и образованные люди, которые получают свои привилегии по праву рождения;
  • буржуа — это предприниматели, которые заработали свое состояние благодаря упорному труду и везению;
  • рабочие — обычные люди, не имеющие образования или собственности.

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Все они хотят жить лучше, но угодить всем не получится. Недовольные люди будут протестовать и устраивать бунты. Вы должны решить, какой класс поддерживать, а какой подавлять. Для этого нужно будет принимать новые законы, которые определят будущее общества.

#1c entertainment #kapital sparks of revolution #lapovich team
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