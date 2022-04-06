Компания «Бука» объявила о том, что продолжит делать свою работу, несмотря на ряд существенных ограничений, возникших в игровой индустрии за прошедший месяц. У игроков останется возможность приобрести различные проекты крупнейших мировых издателей в интернет-магазине shop.buka.ru.
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Стоит уточнить, что на данный момент цифровой аналог магазина насчитывает около 2500 игр и дополнений, для большинства из них «Бука» решила сохранить цены февраля-марта 2022 года. Здесь можно будет найти как актуальные новинки (Elden Ring, например), так и более ранние релизы.
«Бука» также гордится сотрудничеством с компанией Alawar. Именно поэтому у любителей казуальных игр в распоряжении есть расширенный каталог проектов издательства, общее количество тайтлов в котором превышает ассортимент, представленный в Steam.
Также «Бука» советует обратить внимание на подписку MY.GAMES Cloud, благодаря которой можно играть в любые современные игры. Наконец, компания продолжит заниматься изданием отечественных игр. Уже на этой неделе должен состояться анонс от студии AY Games, разработчиков тактической карточной RPG Deck of Ashes.
В ближайшем будущем должен состояться анонс от Sobaka Studio, создателей брутального экшена REDEEMER и битемапа 9 Monkeys of Shaolin.