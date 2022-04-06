Разработчики из компании Rare раскрыли любопытную статистику по онлайн-экшену Sea of Thieves, соответствующая информация была опубликована на сайте игры. Напомним, ещё в октябре прошлого года аудитория Sea of Thieves превысила 25 миллионов человек, а сейчас более 1 миллиона игроков стало «Пиратскими легендами».
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Для получения статуса «Пиратской легенды» нужно прокачаться до 50-го уровня во всех трёх торговых компаниях. Подсчитано, что на это всё требуется в среднем около 192 часов, но цифры могут сильно отличаться по игрокам.
Всё в той же обзорной статистике указывается, что только 50 игрокам удалось достичь статуса «Пиратской легенды», проводя время в Sea of Thieves в гордом одиночестве. Также из любопытного: 78 411 игроков достигли вожделенного статуса, не совершив ни одного убийства, ещё 53 955 завсегдатаев ни разу не погибли во время своих странствий.
У Sea of Thieves всё хорошо в Steam как с оценками, так и с пользовательской базой. Но конкретные данные мы привести вам не можем — страница с игрой недоступна для жителей России и Беларуси.