Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard удалила букву Z с обликов российского персонажа Overwatch
Будьте последовательными — удалите буквы Z из своего названия.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как известно, в результате боевых действий на территории Украины в немилость в западном мире впали буквы латинского алфавита Z и V. Истерика доходит до абсурда: компании решают менять свои логотипы, удаляют соответствующие буквы из названий моделей смартфонов и многое другое. Компания Blizzard тоже решила продемонстрировать свою решительность, и удалила литеру Z с двух обликов российского персонажа под позывным Заря в геройском шутере Overwatch.

реклама

Так, раньше «Зорро» можно было, если хорошенько постараться, разглядеть на обликах Зари «Сибирский фронт» и «Полярница». Теперь на этом месте больше нет неоднозначных, по мнению Blizzard, символов. По всей видимости, обновление было тихо, без включения в патчноут, применено вчера во время старта события «Ремикс годовщины».

В Сети уже принялись высмеивать данное решение. Фанаты Overwatch заявляют, что данный символ на форме Зари — просто инициал её позывного, и видеть в нём какой-то военный подтекст как минимум нелепо. Другие шутят, что разработчикам следует переименовать Зарю (Zarya) в Арю (Arya). Третьи и вовсе считают, что Blizzard следует быть последовательнее и идти до конца, заменив своё собственное название на Bliard, как бы нецензурно оно не звучало для русскоязычного уха.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Пользуясь случаем, дадим Blizzard подсказку: в Overwatch существует граффити-спрей, который тоже можно трактовать не так, как следует. Ждём удаления в одном из следующих обновлений.

#blizzard #overwatch
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Blizzard в этом году изменит подход к проведению сезонных событий в Overwatch
В Сети всплыло возможное название следующего аддона к World of Warcraft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
53
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
+

Сейчас обсуждают

Александр Жуков
17:50
Дуракам может и придется, а умные уйдут на альт, астру и росу
До частоты 7.5 ГГц процессор Intel Core i9-12900KS добрался с тремя активными ядрами
Kasyan
17:50
Мля Заглот, это же просто полоски!
Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 продемонстрировали провальные результаты в игровых тестах SH
ахахах
17:49
тыоттуда
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Kasyan
17:49
Аналогичная фигня, на сайте Интела кроме дров на видео, больше ни хрена нет.
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
ахахах
17:48
из без впна известно,что англичанка гадит
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
Sheshenbek
17:48
Моё кресло в 1.000 раз удобнее, очень мягкая, никакого дискомфорта не составляет, А главное цена 500руб. Ноги не устают потому что я сижу за компьютером 99% времени как американцы :ноги на стол.
Представлена кровать для геймеров стоимостью почти 500 долларов США
Kasyan
17:47
Я не понимаю как можно покупать телефон дороже 20к! У меня Redmi 9, который я себе купил в 2020 году за 13000 рублей.
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
N1ghtwish
17:47
"А ты хочешь, чтобы тебе сейчас процессоры продавали за копейки." Он прямо сейчас ДЕШЕВЛЕ стоит, ты не понимаешь этого? На али прямая оплата в рублях идет по курсу 1usd=~125руб, оплата, через QIWI в ...
Специалисты Университета Райса превратили трудноперерабатываемый пластик в сорбент по улавливанию углекислого газа
felsher 03
17:46
Zelot, ответь пожалуйста, ДЛЯ ЧЕГО ты выкладываешь статьи подобного содержания на оверклокер.ру?
В Европе неспокойно – в Косово назревает конфликт, а Китай стремится сохранить нейтралитет
Uzur
17:46
Не знал. Качаю только с руторга. Ни один стрим не даст исходного качества
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем