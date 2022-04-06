Будьте последовательными — удалите буквы Z из своего названия.

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Как известно, в результате боевых действий на территории Украины в немилость в западном мире впали буквы латинского алфавита Z и V. Истерика доходит до абсурда: компании решают менять свои логотипы, удаляют соответствующие буквы из названий моделей смартфонов и многое другое. Компания Blizzard тоже решила продемонстрировать свою решительность, и удалила литеру Z с двух обликов российского персонажа под позывным Заря в геройском шутере Overwatch.

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Так, раньше «Зорро» можно было, если хорошенько постараться, разглядеть на обликах Зари «Сибирский фронт» и «Полярница». Теперь на этом месте больше нет неоднозначных, по мнению Blizzard, символов. По всей видимости, обновление было тихо, без включения в патчноут, применено вчера во время старта события «Ремикс годовщины».

В Сети уже принялись высмеивать данное решение. Фанаты Overwatch заявляют, что данный символ на форме Зари — просто инициал её позывного, и видеть в нём какой-то военный подтекст как минимум нелепо. Другие шутят, что разработчикам следует переименовать Зарю (Zarya) в Арю (Arya). Третьи и вовсе считают, что Blizzard следует быть последовательнее и идти до конца, заменив своё собственное название на Bliard, как бы нецензурно оно не звучало для русскоязычного уха.

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Пользуясь случаем, дадим Blizzard подсказку: в Overwatch существует граффити-спрей, который тоже можно трактовать не так, как следует. Ждём удаления в одном из следующих обновлений.