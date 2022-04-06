Потому что ну как же без раннего доступа в это непростое время.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько часов назад в Сети раньше времени появилась точная дата выхода стратегии Dune Spice Wars по программе раннего доступа. Мы в редакции решили дождаться подтверждения данной информации, и вот, буквально только что это произошло: данная потенциально достойная стратегия откроет свои двери для желающих уже 26 апреля.

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Dune Spice Wars представляет собой стратегию в реальном времени с элементами глобальной стратегии. Иными словами, перед нами, скорее, гибрид двух популярных «стратегических» жанров. Данное обстоятельство приводит к тому, что в новинке важно не просто отстраивать базу и снаряжать войско для его последующего «обмена» с войском оппонента, что и определит победу в матче, но и грамотно исследовать близлежащие территории, проводить политику, а также развиваться в технологическом плане.

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Сколь долго разработчики из Shiro Games будут держать Dune Spice Wars в раннем доступе, неизвестно.