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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Песочница» Teardown, в которой можно разрушить вообще всё, выберется из раннего доступа через пару недель
Вот и дождались-таки.
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В конце октября 2020 года в Steam по программе раннего доступа вышла «песочница» Teardown, отличительной особенностью которой является возможность тщательно и достоверно с физической точки зрения разрушать многочисленные представленные на карте объекты. За полтора года своего пребывания в раннем доступе Teardown получила 97-процентный пользовательский рейтинг, что ставит проект в «топ» лучших игр всех времён и народов из числа доступных в Steam, и вот, настала пора полноценного релиза, назначенного на 21 апреля.

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О том, что Teardown готовится к снятию таблички «Ранний доступ», вчера поздним вечером сообщили разработчики проекта из Tuxedo Labs. Стоит отметить, что за полтора года пребывания в раннем доступе Teardown получила массу обновлений, исправлений ошибок, а также новых возможностей.

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Так что на релизе, как это всегда бывает с «ранними» играми, проект будет выглядеть максимально готовым на сегодняшний день. За один только прошлый год Teardown получила не меньше шести крупных обновлений.

#teardown
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