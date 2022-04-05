Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
30 минут геймплея хоррора The Quarry от авторов The Dark Pictures
Тут даже есть, на что посмотреть.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В середине марта разработчики из Supermassive Games без лишней помпы анонсировали свой новый хоррор под названием The Quarry. На создании игр-страшилок ребята из Supermassive собаку съели, поэтому сомнений в том, что новинка как минимум будет достойной внимания, нет. А если они ещё остаются, то у издания IGN есть козырь в виде получасового геймплейного видеоролика, действие в котором больше напоминает интерактивное кино.

реклама

Напомним, что в The Quarry используется проверенная схема: игра повествует о группе подростков, которые отправились в летний лагерь, где и вляпались в очень большие неприятности, из которых нам, ими управляя, придётся их вытаскивать. Как в одиночном, так и в кооперативном и сетевом режимах прохождения.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Если всё пойдёт по плану, чего в современной игровой промышленности не бывает уже почти никогда, то релиз The Quarry состоится 10 июня. Нам, впрочем, от этого ни жарко, ни холодно: Take-Two, а вместе с ней и 2K Games, которая издаёт The Quarry, продажу своих игр в России приостановила на крайне неопределённый срок. И подъём «Весёлого Роджера» на мачте своего каперского судна в случае с игрой, явно тяготеющей к «онлайну», по понятным причинам, не поможет.

#supermassive games #the quarry
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы хоррора The Quarry рекомендуют для своей игры Core i9-10900K и GeForce RTX 2060
Авторы The Dark Pictures официально представили The Quarry — хоррор про подростков в летнем лагере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
61
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
9
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
22
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
21:59
дада для виду сам ты заходишь. мы на ру оверах тут сидим с шишей давно. даем бесплатные советы..
В России взыщут с Meta* почти два миллиарда рублей оборотного штрафа
Анатолий Конкин
21:50
По могилке твоей под Львовом, что бурьяном заросла
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Серегарус
21:50
просто охреневшие ретейлеры на флагманы 200+% накрутили, но дураков покупать за эти деньги не очень много.. дешевле уже слетать в Дубай, какой-нибудь и там купить по нормальной цене, хотя да., если ис...
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Togtyui
21:49
Катерина, куда перечислять?
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
warmuza
21:47
И толку?
Microsoft показала обновлённый проводник Windows 11 с вкладками и новой домашней страницей
Виталий Shokerxxx
21:39
в тебе нужон эпля за 1000 баксов? чтоб чувствовать себя ближе к хозяевам?..
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Chimbal
21:34
Если видеокарта от нвидии то нужен драйвер который одновременно сможет работать со встроенной гф7025 и дискретной видеокартой, последнее что работает с гф7025 это 309.08, но этот драйвер поддерживает ...
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
saf-saf
21:29
Сам то понял че сказал? Разницу между фондовым рынком и валютным рынком знаешь? При чем здесь индекс РТС? Теплое с мягким не путай.... Объясняю доступно, для особо одаренного тебя - Речь идет об укреп...
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Гэндальф Белый
21:26
Советую заняться разведением гоночных голубей. Это экологично, экономично, и вы можете поддерживать связь со своими надежными друзьями. Телефоны — слишком западная технология и окно в дезинформацию. Я...
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Александр Тетюшин
21:23
Мне и на 2/32гб за глаза хватит тыщ за 10-15, хоть через мес меняй если сломается не жалко
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем