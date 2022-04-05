Тут даже есть, на что посмотреть.

В середине марта разработчики из Supermassive Games без лишней помпы анонсировали свой новый хоррор под названием The Quarry. На создании игр-страшилок ребята из Supermassive собаку съели, поэтому сомнений в том, что новинка как минимум будет достойной внимания, нет. А если они ещё остаются, то у издания IGN есть козырь в виде получасового геймплейного видеоролика, действие в котором больше напоминает интерактивное кино.

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Напомним, что в The Quarry используется проверенная схема: игра повествует о группе подростков, которые отправились в летний лагерь, где и вляпались в очень большие неприятности, из которых нам, ими управляя, придётся их вытаскивать. Как в одиночном, так и в кооперативном и сетевом режимах прохождения.

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Если всё пойдёт по плану, чего в современной игровой промышленности не бывает уже почти никогда, то релиз The Quarry состоится 10 июня. Нам, впрочем, от этого ни жарко, ни холодно: Take-Two, а вместе с ней и 2K Games, которая издаёт The Quarry, продажу своих игр в России приостановила на крайне неопределённый срок. И подъём «Весёлого Роджера» на мачте своего каперского судна в случае с игрой, явно тяготеющей к «онлайну», по понятным причинам, не поможет.