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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft сворачивает контентную поддержку провальной Ghost Recon Breakpoint
Это надо было сделать ещё два года назад, господа хорошие. И не распылять ресурсы.
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Вышедшая осенью 2019 года Ghost Recon Breakpoint столь сильно разочаровала геймеров и с таким оглушительным треском провалилась в продажах, что некоторое время Ubisoft даже не упоминала пострелизный статус данного проекта в своих финансовых отчётах. Тем не менее, время шло, и план по контентной поддержке Ghost Recon Breakpoint надо было выполнять. Два года данных бессмысленных действий прошли, и вот, Ubisoft объявила о прекращении выпуска нового контента для данного проекта.

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Как пояснила компания в своей публикации, режим Operation Motherland стал последним набором пострелизного контента для Ghost Recon Breakpoint. Игровые серверы продолжат работать, но в плане игровых возможностей проект отныне навсегда застынет в текущем виде.

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Всего за два с лишним года Ubisoft выпустила для Breakpoint одиннадцать обновлений, среди которых как новые игровые режимы, так и различные кроссоверы, сюжетные миссии и крупные исправления ошибок. Тем не менее, всему в этом мире приходит конец. В случае с Ghost Recon Breakpoint он настал, скорее, рано, чем поздно. Впрочем, никто, кроме самих девелоперов, в этом не виноват.

#ubisoft #ghost recon breakpoint
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