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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bethesda в свежем дневнике разработки Starfield показала полезного робота-компаньона VASCO
Через полгода релиз, а нас всё кормят такой мелочью.
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Поскольку Starfield подразумевается как космический Skyrim «на максималках», то, естественно, в игре не обойдётся без системы спутников. Одним из потенциальных союзников игрока, следующих за ним хоть в самое пекло ада, является промышленный робот VASCO.

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Данное чудо инженерной мысли способно не только ремонтировать космические корабли и прочую технику, но и обеспечивать герою огневое прикрытие. Поскольку робот отличается модульной конструкцией, то на него можно «навешивать» как рабочее оборудование, так и импульсные винтовки и прочие достижения местного ВПК.

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Релиз Starfield назначен на 11 ноября текущего года на PC и консолях Xbox прошлого и текущего поколений.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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В Сеть просочились несколько скриншотов из ранней версии Starfield от Bethesda
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