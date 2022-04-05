Поскольку Starfield подразумевается как космический Skyrim «на максималках», то, естественно, в игре не обойдётся без системы спутников. Одним из потенциальных союзников игрока, следующих за ним хоть в самое пекло ада, является промышленный робот VASCO.
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Данное чудо инженерной мысли способно не только ремонтировать космические корабли и прочую технику, но и обеспечивать герою огневое прикрытие. Поскольку робот отличается модульной конструкцией, то на него можно «навешивать» как рабочее оборудование, так и импульсные винтовки и прочие достижения местного ВПК.
Релиз Starfield назначен на 11 ноября текущего года на PC и консолях Xbox прошлого и текущего поколений.