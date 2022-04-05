Через полгода релиз, а нас всё кормят такой мелочью.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле

Поскольку Starfield подразумевается как космический Skyrim «на максималках», то, естественно, в игре не обойдётся без системы спутников. Одним из потенциальных союзников игрока, следующих за ним хоть в самое пекло ада, является промышленный робот VASCO.

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Данное чудо инженерной мысли способно не только ремонтировать космические корабли и прочую технику, но и обеспечивать герою огневое прикрытие. Поскольку робот отличается модульной конструкцией, то на него можно «навешивать» как рабочее оборудование, так и импульсные винтовки и прочие достижения местного ВПК.

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Релиз Starfield назначен на 11 ноября текущего года на PC и консолях Xbox прошлого и текущего поколений.