Но никак это не прокомментировала. Хотя... нужны ли комментарии?

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Когда казалось, что истерика с «исходом» игровых издателей и особо нервных разработчиков с российского рынка уже позади, о своём существовании напомнила Team17. Ну, как напомнила — вернее, своими действиями намекнула россиянам и белорусам на то, что больше с ней никаких дел иметь не стоит: с сегодняшнего дня продукция данного издательства недоступна не просто для покупки, но даже для просмотра в российском и белорусском сегментах Steam.

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Своё решение компания никак не объяснила; более того, она вообще никаких заметок на эту тему не опубликовала. С одной стороны, это неприятно, поскольку заставляет пребывать в догадках. С другой стороны, похвально, что Team17 на этом действии не «пиарится», как любят делать многие закомплексованные коллективы, требующие одобрения своих действий со стороны западного обывателя.

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Team17 достаточно крупная компания, в ведении которой находятся десятки видеоигр, включая любимую многими франшизу Worms, а также Blasphemous, Hell Let Loose и многие другие.