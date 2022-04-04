Быть может, Ghostwire Tokyo и интересный с точки зрения игрового процесса и сюжета проект, но его сеттинг — Токио с исчезнувшим населением — прямо кричит «Сравните меня с настоящей столицей Японии!». Собственно, энтузиасты так и сделали: на частенько упоминаемом в нашей редакционной новостной ленте YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился видеоролик, посвящённый сравнению локаций из Ghostwire Tokyo с локациями из настоящего Токио.
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Вывод получился интересным и предсказуемым: уровень воссоздания столицы страны восходящего солнца поражает. Безусловно, виртуальный Токио не в абсолютной степени повторяет реальный город — в мелочах всё же наблюдаются несоответствия — однако основные локации и достопримечательности узнаваемые.
Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы сталкиваемся с потусторонней силой, добрая часть которой хочет помочь нашему протагонисту разобраться в том, что же произошло в этом одном из крупнейших мегаполисов мира, и куда испарились все его обитатели. Игра поступила в продажу 25 марта, но не получила большого признания.