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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили локации в Ghostwire Tokyo с настоящим Токио
Оказалось, что японская столица воссоздана на высочайшем уровне.
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Быть может, Ghostwire Tokyo и интересный с точки зрения игрового процесса и сюжета проект, но его сеттинг — Токио с исчезнувшим населением — прямо кричит «Сравните меня с настоящей столицей Японии!». Собственно, энтузиасты так и сделали: на частенько упоминаемом в нашей редакционной новостной ленте YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился видеоролик, посвящённый сравнению локаций из Ghostwire Tokyo с локациями из настоящего Токио.

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Вывод получился интересным и предсказуемым: уровень воссоздания столицы страны восходящего солнца поражает. Безусловно, виртуальный Токио не в абсолютной степени повторяет реальный город — в мелочах всё же наблюдаются несоответствия — однако основные локации и достопримечательности узнаваемые.

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Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы сталкиваемся с потусторонней силой, добрая часть которой хочет помочь нашему протагонисту разобраться в том, что же произошло в этом одном из крупнейших мегаполисов мира, и куда испарились все его обитатели. Игра поступила в продажу 25 марта, но не получила большого признания.

#ghostwire tokyo
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