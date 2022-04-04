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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн пользователей — впервые за всё время
Есть и другие рекордные показатели.
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Издание ТАСС сообщает, что месячная аудитория «ВКонтакте» в марте 2022 года превысила 100 миллионов пользователей. Таким образом, за прошлый месяц в соцсеть пришло более 3 миллионов новых пользователей. Эту информацию журналисты издания опубликовали со ссылкой пресс-службу в социальной сети.

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«Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 млн. Клипы "ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент» — отметили во «ВКонтакте».

Утверждается, что новый рекорд стал возможным благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы раздела коротких вертикальных видео «Клипы», которые учитывают приток новых авторов и генерируют миллионы тематических подборок в режиме реального времени для каждого пользователя «ВКонтакте». Так, в феврале число месячной аудитории составило 97 миллионов — то есть, социальная сеть в течение марта пополнилась более 3 миллионами новых пользователей.

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Также стало известно, что за прошлую неделю просмотры в «Клипах» социальной сети выросли более чем на 20 % — до 1 миллиарда. Это новый рекорд для сервиса вертикальных видео в социальной сети, уточнили в пресс-службе «ВКонтакте».

#вконтакте
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