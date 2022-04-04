Есть и другие рекордные показатели.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Издание ТАСС сообщает, что месячная аудитория «ВКонтакте» в марте 2022 года превысила 100 миллионов пользователей. Таким образом, за прошлый месяц в соцсеть пришло более 3 миллионов новых пользователей. Эту информацию журналисты издания опубликовали со ссылкой пресс-службу в социальной сети.

реклама

«Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 млн. Клипы "ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент» — отметили во «ВКонтакте».

Утверждается, что новый рекорд стал возможным благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы раздела коротких вертикальных видео «Клипы», которые учитывают приток новых авторов и генерируют миллионы тематических подборок в режиме реального времени для каждого пользователя «ВКонтакте». Так, в феврале число месячной аудитории составило 97 миллионов — то есть, социальная сеть в течение марта пополнилась более 3 миллионами новых пользователей.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Также стало известно, что за прошлую неделю просмотры в «Клипах» социальной сети выросли более чем на 20 % — до 1 миллиарда. Это новый рекорд для сервиса вертикальных видео в социальной сети, уточнили в пресс-службе «ВКонтакте».