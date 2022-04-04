Несмотря на свой почтенный, если не сказать преклонный возраст, Counter-Strike Global Offensive всё ещё сохраняет удивительную на фоне конкурентов привлекательность для геймеров. «Онлайн» проекта исчисляется сотнями тысяч игроков одновременно, однако на минувших выходных, а именно вечером воскресенья было зафиксировано нечастое явление — преодоление отметки в миллион пользователей.
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По статистике, Counter-Strike Global Offensive уже почти год — с мая 2021-го — не хвастала столь высоким уровнем интереса со стороны геймеров. С чем связан резкий всплеск популярности, пока не вполне ясно.
Абсолютный же рекорд «онлайна» был зафиксирован в апреле 2020-го. В целом же своим успехом за последние несколько лет CSGO обязана переходу проекта в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения.