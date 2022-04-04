Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» CSGO на выходных снова перевалил за миллион игроков
Впервые за почти год.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Несмотря на свой почтенный, если не сказать преклонный возраст, Counter-Strike Global Offensive всё ещё сохраняет удивительную на фоне конкурентов привлекательность для геймеров. «Онлайн» проекта исчисляется сотнями тысяч игроков одновременно, однако на минувших выходных, а именно вечером воскресенья было зафиксировано нечастое явление — преодоление отметки в миллион пользователей.

реклама

По статистике, Counter-Strike Global Offensive уже почти год — с мая 2021-го — не хвастала столь высоким уровнем интереса со стороны геймеров. С чем связан резкий всплеск популярности, пока не вполне ясно.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Абсолютный же рекорд «онлайна» был зафиксирован в апреле 2020-го. В целом же своим успехом за последние несколько лет CSGO обязана переходу проекта в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения.

#valve #counter-strike: global offensive #counter-strike global offensive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вице-президент Valve по маркетингу покинул компанию после 22 лет работы
Уже более двух тысяч игр доступны для запуска на Steam Deck
Elden Ring шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
28
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
117
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
+

Сейчас обсуждают

Chingizid
15:50
Танки наконец то закроют?
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
[Zero]
15:50
Заметил я эту стабильность, +20-50% к цене на многие продукты. Спасибо Вове Путину.
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Виталий Shokerxxx
15:50
тут уже тысячи статей про вбр было.. и 90% писали что не нужон..
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
ZeroCooolX
15:49
Дело не в игре, а в игроках. Насобирала, кхм. Как дотка 2, но там мелкие школьники, а тут типичные овощи.
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
ZeroCooolX
15:49
Тебе что ли выделять? Они тебе кто? Ну-ка, сколько рублей тебе выделило гос-во, которое снимают дань в 60-65% дохода? Хотя какой-такой доход у тебя, бот позорный.
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Togtyui
15:48
Так и не будет, если не отделить головную компанию. Это разделение - чтобы запад одобрительно похлопал по загривку, не более. Только экономический расчёт. Не будьте детьми и ура-шашечниками.
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
ZeroCooolX
15:48
тебе позор
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Собаки на Zen'е
15:47
Когда биржевой курс доллара/евро вернётся хотя бы к довоенному времени, тогда поговорим. А пока всё это сказки для глупых патриотов.
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
pOdOnOg
15:45
Делайте лучше серебрянные.
Использование медных термопрокладок снижает температуру памяти RTX 3080 GDDR6X на 25 градусов
VladiT
15:44
"Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные игры нашим игрокам." Серьезно? После танков выходили варпланс, варшипс, ге...
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем