Но отнюдь не с той целью, о которой вы подумали.

В настоящее время Abandoned является чуть ли не самой скандальной игрой из числа ещё находящихся в разработке. Авторы проекта неоднократно дискредитировали себя, срывая сроки публикаций трейлеров и специального приложения-демоверсии, постоянными намёками и опровержениями связи с Хидео Кодзимой и многим другим. Не добавляет девелоперам уважения и тот факт, что они уже несколько месяцев не выходили на связь с общественностью.

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Последнее, впрочем, потихоньку исправляется: по словам геймдиректора Abandoned Хасана Кахрамана, разработчики тяжело восприняли весь обрушившийся на них скандал и заверения о том, что их проект на самом деле является новой частью Silent Hill, а всё остальное — лишь прикрытие для деятельности Хидео Кодзимы в данном направлении.

Зачем делать такие сложные и неоднозначные шаги, неясно, однако от мэтра японской игровой индустрии можно действительно многого ожидать. Тем не менее, как заявил Кахраман, он даже связывался с компанией Konami и объяснял, что никто в студии не хотел сравнений с Silent Hill, которые в итоге ударят по обеим компаниям.

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Верить господину Кахраману, фамилия которого при прямом переводе удивительным образом означает ровно то же самое, что Кодзима, или нет, тут вопрос, увы, непраздный. Возможно, мы когда-нибудь доживём до релиза Abandoned, но это не точно.