В настоящее время Abandoned является чуть ли не самой скандальной игрой из числа ещё находящихся в разработке. Авторы проекта неоднократно дискредитировали себя, срывая сроки публикаций трейлеров и специального приложения-демоверсии, постоянными намёками и опровержениями связи с Хидео Кодзимой и многим другим. Не добавляет девелоперам уважения и тот факт, что они уже несколько месяцев не выходили на связь с общественностью.
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Последнее, впрочем, потихоньку исправляется: по словам геймдиректора Abandoned Хасана Кахрамана, разработчики тяжело восприняли весь обрушившийся на них скандал и заверения о том, что их проект на самом деле является новой частью Silent Hill, а всё остальное — лишь прикрытие для деятельности Хидео Кодзимы в данном направлении.
Зачем делать такие сложные и неоднозначные шаги, неясно, однако от мэтра японской игровой индустрии можно действительно многого ожидать. Тем не менее, как заявил Кахраман, он даже связывался с компанией Konami и объяснял, что никто в студии не хотел сравнений с Silent Hill, которые в итоге ударят по обеим компаниям.
Верить господину Кахраману, фамилия которого при прямом переводе удивительным образом означает ровно то же самое, что Кодзима, или нет, тут вопрос, увы, непраздный. Возможно, мы когда-нибудь доживём до релиза Abandoned, но это не точно.