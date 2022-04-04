Студия Naughty Dog давно даёт инсайдерам повод для наращивания активности, благодаря чему мы уже практически уверены в том, что калифорнийский коллектив сейчас вовсю корпит над мультиплеерным проектом по мотивам своей серии The Last of Us. Настала пора свежих утечек, свидетельствующих о том, что запуск игры в продажу может случиться раньше, чем мы себе представляем.
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Как передаёт инсайдер Oops Leaks, сетевая игра по The Last of Us в своей сути напоминает своеобразный гибрид Escape from Tarkov и The Division, вдохновлённый режимом Factions из оригинальной игры про Джоэла и Элли. Согласно неподтверждённым сведениям, мультиплеерное ответвление франшизы будет распространяться по условно-бесплатной модели: сначала на PlayStation 5, затем, спустя некоторое время, и на PC.
Если продолжать верить инсайдеру, то полноценные анонс и презентация проекта должны состояться уже в этом году, а вот релиза придётся подождать до года следующего.
Вместе с тем инсайдер сообщил, что Naughty Dog параллельно трудится над новой одиночной игрой в жанре фэнтези и без участия Нила Дракманна. Также ходят слухи, что студия начала прорабатывать сценарий условной The Last of Us Part III, хотя конкретно данная часть утечки выглядит уже сомнительно.