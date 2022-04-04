Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети всплыли подробности загадочного сетевого проекта по мотивам The Last of Us
Казалось бы, при чём тут Escape from Tarkov?
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Студия Naughty Dog давно даёт инсайдерам повод для наращивания активности, благодаря чему мы уже практически уверены в том, что калифорнийский коллектив сейчас вовсю корпит над мультиплеерным проектом по мотивам своей серии The Last of Us. Настала пора свежих утечек, свидетельствующих о том, что запуск игры в продажу может случиться раньше, чем мы себе представляем.

реклама

Как передаёт инсайдер Oops Leaks, сетевая игра по The Last of Us в своей сути напоминает своеобразный гибрид Escape from Tarkov и The Division, вдохновлённый режимом Factions из оригинальной игры про Джоэла и Элли. Согласно неподтверждённым сведениям, мультиплеерное ответвление франшизы будет распространяться по условно-бесплатной модели: сначала на PlayStation 5, затем, спустя некоторое время, и на PC.

Если продолжать верить инсайдеру, то полноценные анонс и презентация проекта должны состояться уже в этом году, а вот релиза придётся подождать до года следующего.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Вместе с тем инсайдер сообщил, что Naughty Dog параллельно трудится над новой одиночной игрой в жанре фэнтези и без участия Нила Дракманна. Также ходят слухи, что студия начала прорабатывать сценарий условной The Last of Us Part III, хотя конкретно данная часть утечки выглядит уже сомнительно.

#naughty dog
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Утечка: сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection выйдет на PC в середине лета
The Last of Us Part II стала самой популярной игрой в российской рознице в прошлом году
Naughty Dog ищет сотрудников для работы над тремя новыми проектами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
22
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
13
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
15
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
108
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
+

Сейчас обсуждают

CTyDeHT
12:49
а что там поддерживать? бустанутые карты ж
Дебют семейства видеокарт AMD Radeon RX 6x50 XT намечен на 10 мая
Ярослав Роточенков
12:48
Только с fsr реально играть максимум с монитором 17"
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
Эовейн Триада
12:47
Ну а смысл в 2022 сидеть на старых таких тоже? Да топы прошлых лет ещё кое как тянут, но таких мало было в общем числе.
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
Виталий Колыванов
12:47
Только чипы у них отлетают на ура, а купить негде, ну и орет она как дурная. А так да, по производительности хорошо, особенно с нормальным драйвером под linux. Но и стоит она сейчас на уровне б/у 1060...
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
Эовейн Триада
12:46
Она вообще-то и ставится как бесплатное обновление... MacOS каждый год прибавляет по версии, хотя там никакой разницы нет за лет 15 по сути.
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
Василий Сорокин
12:46
12100F можно до 5.2 гнать, так что никакой логики я тут не вижу. Если ты 2600 до 4.1 разгоняешь то и 12100F до 5.2 надо разгонять и в итоге ничего не поменялось бы.
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
Андрей Касянчук
12:44
Ах, какие же они все сентиментальные - эти дяденьки и тетёньки, использующие зайчика-лопушка Виталика Бутерина за крошки со своего стола от криптофантичного промысла, чтобы очередной раз устроить прил...
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
inchaos75
12:43
Неверное сравнение. Глютамат натрия не усиливает вкус, он добавляет свой вкус как соль, сахар, перец и т.д. А с последним DLSS 2.X так вообще картинку от оригинала отличит 1 из 1000. "Долгое время счи...
Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
RangerXP
12:41
Всегда так было. АМД доводила до ума драйвера полгода-год после релиза карты и потом еще пару лет тянула производительность, а НВидиа выпускала сразу +/- нормальные драйвера с видеокартой, но через по...
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
Стас Михайлов
12:40
Блин, зря я взял 660ти вместо хд7870(.
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем