К чему мы привыкли, проживая вечер воскресенья? Правильно, к публикации очередного недельного чарта продаж в Steam. Обычно эти чарты радуют часто меняющимися лидерами, но уже шестую неделю подряд, к сожалению, всё статично: Elden Ring от мэтров из FromSoftware продолжает удерживать лидирующую позицию, не давая остальным участникам «соревнования» никакого шанса.
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В целом десятка лидеров в этот раз, если не считать Elden Ring, частично освежилась: в топ-3 попала LEGO Star Wars The Skywalker Saga, улучшила позиции Dread Hunger, а на девятой позиции разместилась «режиссёрская» версия Death Stranding.
Десятка выглядит следующим образом:
- Elden Ring;
- Steam Deck;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- Valve Index VR Kit;
- Dread Hunger;
- The Planet Crafter;
- Ghostwire Tokyo;
- Disco Elysium The Final Cut;
- Death Stranding Director’s Cut;
- Midnight Ghost Hunt.
Хотелось бы верить, что хотя бы на следующей неделе ситуация с лидером поменяется. Уже правда не смешно.