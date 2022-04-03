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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Elden Ring шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж в Steam
Аналогичные прецеденты уже бывали.
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К чему мы привыкли, проживая вечер воскресенья? Правильно, к публикации очередного недельного чарта продаж в Steam. Обычно эти чарты радуют часто меняющимися лидерами, но уже шестую неделю подряд, к сожалению, всё статично: Elden Ring от мэтров из FromSoftware продолжает удерживать лидирующую позицию, не давая остальным участникам «соревнования» никакого шанса.

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В целом десятка лидеров в этот раз, если не считать Elden Ring, частично освежилась: в топ-3 попала LEGO Star Wars The Skywalker Saga, улучшила позиции Dread Hunger, а на девятой позиции разместилась «режиссёрская» версия Death Stranding.

Десятка выглядит следующим образом:

  • Elden Ring;
  • Steam Deck;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
  • Valve Index VR Kit;
  • Dread Hunger;
  • The Planet Crafter;
  • Ghostwire Tokyo;
  • Disco Elysium The Final Cut;
  • Death Stranding Director’s Cut;
  • Midnight Ghost Hunt.
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Хотелось бы верить, что хотя бы на следующей неделе ситуация с лидером поменяется. Уже правда не смешно.

#steam #valve #elden ring
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Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
18:29
от насо уже лет 12 есть игра наподобие даже рейтресинг можно прикрутить https://store.steampowered.com/app/39000/Moonbase_Alpha/
В Сеть просочились несколько скриншотов из ранней версии Starfield от Bethesda
ego0550
18:28
Бред сумасшедшего - это когда забанали аккаунты действующего президента США? Свобода слова однако!
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
ахахах
18:28
он говорит газа небудет у бритов даже за рубли,они типо на газпромбанк наложили санкции,а все расщёты за газ идут через этот банк.Поэтому они тут в пролёте
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Виталий Shokerxxx
18:27
рутубом и сибнетом давно онимешники юзают чтоб не блочили их мультфильмы и ничего все живы..
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Саша Ситников
18:25
Не дают "реальные" 600 nit, вот тесты: https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/aorus-fv43u https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b1-oled Там же и ответ по цветам у VA vs OLED
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Виталий Shokerxxx
18:25
логика вот в этом смотри что пропустил? https://ukraina.ru/exclusive/20220305/1033455858.html
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
ахахах
18:24
а там беда у них скоро будет
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Bryant333
18:23
Черновые скрины не дают никакой информации. На словах пока все красиво, но как оно выйдет в реальности. Вопрос. Как говорил один футболист: ваши ожидания, ваши проблемы.
В Сеть просочились несколько скриншотов из ранней версии Starfield от Bethesda
ego0550
18:21
Да, так устроено HDR в виндовс, что HDR должен быть включен всегда. Причем на мониторах в HDR режиме обычно пропадают все настройки. Всё, что можно будет настроить - это яркость для SDR контента в пан...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
ахахах
18:21
так у тебя менталитет другой,западный и как ты можешь понять русского,если ты оттуда
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
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