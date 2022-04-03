Аналогичные прецеденты уже бывали.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

К чему мы привыкли, проживая вечер воскресенья? Правильно, к публикации очередного недельного чарта продаж в Steam. Обычно эти чарты радуют часто меняющимися лидерами, но уже шестую неделю подряд, к сожалению, всё статично: Elden Ring от мэтров из FromSoftware продолжает удерживать лидирующую позицию, не давая остальным участникам «соревнования» никакого шанса.

реклама

В целом десятка лидеров в этот раз, если не считать Elden Ring, частично освежилась: в топ-3 попала LEGO Star Wars The Skywalker Saga, улучшила позиции Dread Hunger, а на девятой позиции разместилась «режиссёрская» версия Death Stranding.

Десятка выглядит следующим образом:

Elden Ring;

Steam Deck;

LEGO Star Wars The Skywalker Saga;

Valve Index VR Kit;

Dread Hunger;

The Planet Crafter;

Ghostwire Tokyo;

Disco Elysium The Final Cut;

Death Stranding Director’s Cut;

Midnight Ghost Hunt.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Хотелось бы верить, что хотя бы на следующей неделе ситуация с лидером поменяется. Уже правда не смешно.