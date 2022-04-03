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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть просочились несколько скриншотов из ранней версии Starfield от Bethesda
Ценность их невелика, но всё же какое-то крошечное понимание происходящего дают.
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Несмотря на то, что мы переживаем крайне непростые времена, само время как единица измерения бежит со всё той же огромной скоростью. Вот на дворе уже апрель, а это значит, что до релиза амбициозной космической RPG Starfield от создателей The Elder Scrolls остаётся чуть больше полугода. Сама Bethesda Game Studios время от времени публикует дневники разработки, где делится обобщёнными сведениями о проекте, однако до публикации игрового процесса дело пока не доходит.

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Зато утечки продолжают поступать и поддерживать огонь интереса к проекту. Сегодня на просторах Reddit появился «пост», в котором собраны несколько скриншотов родом из рабочей сборки Starfield образца 2018 года. Ценность данных материалов в том, что они подтверждают, что уже в 2018 году над игрой велась активная работа с созданием моделей, текстур и объектов. А это значит, что на сегодняшний день процесс уже приближается к своему логическому завершению и, скорее всего, никаких задержек релиза уже не будет.

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А Bethesda, очевидно, сделает всё возможное, чтобы не откладывать релиз с 11 ноября текущего года. Дата своего рода «сакральная»: именно 11 ноября одиннадцать лет назад вышел культовый Skyrim. А такую «магию цифр» бросать никак нельзя.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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