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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк Resident Evil 3 готовится к скорому выходу на консолях текущего поколения
Это которые PS5 и Xbox Series, если кто до сих пор зовёт их «некстгеном».
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Внимательные посетители европейского агентства PEGI, занимающегося присвоением возрастных рейтингов различному контенту, в том числе играм, заметили, что на его просторах на страничке ремейка Resident Evil 3 первого апреля появились упоминания двух новых платформ — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обычно подобные находки на сайтах PEGI, ESRB и других агентств означают скорый официальный анонс.

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По всей видимости, речь идёт об обновлении, анонсированном компанией Capcom в начале марта. Тогда сообщалось, что ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, а также Resident Evil 7 в этом году получат бесплатное обновление для консолей текущего поколения, в состав которого войдут визуальные усовершенствования, включая трассировку лучей, повышенную частоту кадров и объёмный звук. PlayStation 5-версии также обзаведутся полной поддержкой функциональности контроллера DualSense — адаптивных триггеров и тактильной отдачи.

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Напомним, что ремейк Resident Evil 3 вышел в свет в позапрошлом году, но, как и оригинальная «трёшка», не стал особо популярным.

#capcom #resident evil 3 #resident evil 3 remake
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