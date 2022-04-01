Вот это нормальный «мёрч». Одобряем.

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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Современные игровые франшизы, включая и выросшего из литературных работ Анджея Сапковского «Ведьмака», отличаются настолько детально проработанными мирами, что в них помимо фантастических бестиариев также присутствуют вполне себе правдоподобные блюда местных кухонь. С поправкой, конечно, на то, что в качестве ингредиентов и приправ могут использоваться вымышленные растения, мясо фэнтезийных животных и так далее.

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Тем не менее, это только наоборот подталкивает кулинарных авторов выпускать книги рецептов по культовым игровым франшизам. Сегодня студия CD Projekt RED объявила о том, что при сотрудничестве с кулинарными блогерами Каролиной Крупецка и Анитой Сарна выпустит книгу рецептов по «Ведьмаку».

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Согласно описанию, в кулинарной книге будет собрано 80 различных рецептов блюд, которые появлялись в трилогии The Witcher. В продажу книгу планируют отправить в октябре по цене в $35.