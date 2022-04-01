Разработчики стратегии Age of Empires IV подготовили и выпустили трейлер первого сезона контента, который получил название «Фестиваль эпох». Ранее авторы уже рассказывали, чего стоит ждать игрокам, а теперь всё это показали в свежем ролике.
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Так, в Age of Empires IV появятся рейтинговые сражения, а также набор инструментов, необходимый для создания пользовательских модификаций. Также в игре появится набор испытаний в рамках «Искусства войны» и некоторые правки баланса. Осталось только дождаться, когда всё это появится в клиенте стратегии.
Age of Empires IV поступила в продажу 28 октября 2021 года на ПК, за разработку проекта отвечала студия Relic Entertainment. Как там у стратегии обстоят дела с пользовательским рейтингом — мы посмотреть не можем. С недавних пор, как известно, игры компании Microsoft недоступны для покупки жителям России и Беларуси. Даже страницы в магазине нельзя посмотреть.