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Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: авторы Detroit Become Human полностью войдут в состав китайского гиганта NetEase
Для студии это может стать спасением. Если верить слухам. А не верить им причин не видно.
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Последнее время по Сети с незавидной регулярностью гуляют слухи о том, что у французской студии Quantic Dream проблемы, нехватка кадров и компетенций, в результате чего релиз анонсированной в декабре Star Wars Eclipse если и состоится, то ещё очень нескоро. Бытует мнение, что нас таким образом информационно готовят к некоему масштабному событию в жизни Quantic Dream, и вот, похоже, теперь стали известны подробности этого события.

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Как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон, переговоры с Quantic Dream о полной покупке ведёт китайский гигант NetEase. Три года назад NetEase уже стала частичной владелицей французской студии, теперь же, по сведениям инсайдера, готовится её полное поглощение. По плану, о сделке компании объявят уже грядущим летом.

По словам Хендерсона, Quantic Dream искала нового партнёра с 2018 года, когда у неё закончились контрактные обязательства перед Sony. На текущий момент ни Quantic Dream, ни NetEase не прокомментировали данную утечку. От себя скажем лишь, что Том Хендерсон зарекомендовал себя как надёжный источник, который пока ни разу не ошибся в своих инсайдах.

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Помимо Star Wars Eclipse французы сейчас трудятся над неким высокобюджетным проектом, в основу которого легла технологическая демонстрация The Dark Sorcerer. Самым успешным проектом Quantic Dream стало «интерактивное кино» Detroit Decome Human про сосуществование людей и полностью их повторяющих андроидов в недалёком будущем.

#quantic dream #netease
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