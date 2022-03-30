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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Сегодня, 30 марта, на PC должен был состояться долгожданный кем-то релиз «режиссёрской» версии Death Stranding. Указанный день и час настали, доступ к игре открылся. Обновлённое издание игры предлагается в Steam и Epic Games Store по цене в 799 рублей в случае «апгрейда» уже купленной ранее версии Death Stranding или по цене в 3 299 рублей при покупке «режиссёрки» с нуля.

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В сервисе от Valve оплата игр сопряжена с излишними никому не нужными действиями, в то время как в EGS всё работает без проблем (по крайней мере, пока). Внезапно выяснилось, что конкуренция на рынке сервисов цифровой дистрибуции — не такая уж плохая вещь.

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Напоминаем, что в «режиссёрской» версии Death Stranding игроков ждут новые задания и локации, новое оружие, экипировка, способы доставки грузов, новые возможности, усовершенствованный интерфейс и многое другое.