Из года в года мы в нашей редакционной новостной ленте так или иначе затрагиваем тему читерства в сетевых играх. Несмотря на противодействие данному явлению, меньше игровых жуликов не становится, даже наоборот: с развитием и популяризацией игровой индустрии пропорционально растёт и количество читеров. Многие получают блокировки и не возникают, однако существует особенно наглый и оторванный от реальности класс читеров, которые заявляют, что на самом деле ничем таким не занимаются.
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Так случилось со стримером Kenji, который участвовал в одном из турниров по Call of Duty Vanguard. Результативность данного игрока откровенно удивила противников, и те потребовали разъяснить, что вообще происходит, а также направить камеру на его монитор. Kenji согласился, но, как выяснилось, читерский софт он при этом не отключил. Знающие люди «спалили» стримера, обнаружив на его экране характерные прямоугольники, которыми обозначаются модели противников.
GG's Kenji CAUGHT 4K BOXES ON HIS MONITOR CAM! thanks to @iLuhvly the hacker detective and @CallenDisplay! #HACKERDOWN #4K pic.twitter.com/GSfef7SShH— 🩸$asuk£🩸 (@ImSasukee) March 29, 2022
По итогу Kenji запретили участвовать в турнирах Checkmate Gaming, вычеркнув его из списка кибератлетов. Канал стримера на Twitch был удалён, поскольку демонстрация читерских действий является прямым нарушением правил площадки.