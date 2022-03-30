Игра неплохо «зашла» владельцам ПК и консолей.

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Качественный beat ’em up под названием Streets of Rage 4 уже успел появиться на ПК и консолях (включая Nintendo Switch). А теперь стало известно, что в скором времени проект появится и на мобильных устройствах. Издательство Playdigious рассказало, что 2D-«мордобой» появится на iOS и Android уже 24 мая.

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Мобильная версия игры будет снабжена адаптированным интерфейсом и поддержкой MFi-контроллеров. Она также получит систему достижений в Game Center, а также возможность переноса прогресса между устройствами на базе iOS через «облако».

Наконец, в портативной Streets of Rage 4 не будет никаких микротранзакций — заплатить придётся только за саму игру. К сожалению, сетевого режима на релизе тоже не будет, но авторы обещают его добавить позже с помощью бесплатного обновления.

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Для запуска Streets of Rage 4 на iOS потребуется актуальной устройство с установленной системой версии 14.0 или более новой. Все заинтересованные также могут посетить страницы проекта в Google Play и пройти этап предварительной регистрации. В App Store страница с игрой тоже есть.