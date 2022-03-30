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Мобильная версия игры будет снабжена адаптированным интерфейсом и поддержкой MFi-контроллеров. Она также получит систему достижений в Game Center, а также возможность переноса прогресса между устройствами на базе iOS через «облако».
Наконец, в портативной Streets of Rage 4 не будет никаких микротранзакций — заплатить придётся только за саму игру. К сожалению, сетевого режима на релизе тоже не будет, но авторы обещают его добавить позже с помощью бесплатного обновления.
Для запуска Streets of Rage 4 на iOS потребуется актуальной устройство с установленной системой версии 14.0 или более новой. Все заинтересованные также могут посетить страницы проекта в Google Play и пройти этап предварительной регистрации. В App Store страница с игрой тоже есть.