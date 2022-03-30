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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Diablo IV рассказали о графике, визуализациях и локациях из игры
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Разработчики из компании Blizzard подготовили и выпустили большой квартальный отчёт о ходе создания Diablo IV. В этот раз материал целиком и полностью посвящён графике и визуализации, обсуждалась проработка освещения и предметов окружения.

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Авторы в очередной раз дали понять, что мир Diablo IV будет более мрачным, чем в предыдущих частях серии. Здесь, скорее всего, речь идёт о слишком уж яркой Diablo III, но Blizzard намерена сделать четвёртую часть более тёмной и правдоподобной даже в сравнении с Diablo II. Мир игры будет состоять из пяти регионов и около сотни подземелий с монстрами. А дальше в материале блога пошло обсуждение отдельно взятых локаций.

Берег Скосглена (Scosglen Coast). При его создании команда художников окружения стремилась передать образ «дикого побережья и неукрощённых мысов». Многие из элементов реквизита здесь — динамические. Тут и покачивающиеся на волнах корабли, сохнущие на рынке рыбацкие сети. А все декорации усопших — интерактивные или разрушаемые.

Разработчики используют систему ограничений, скрепляющую конкретные части объектов и позволяющую подготовить уникальные, правдоподобные и разнообразные виды разрушений. Также используется реалистичная и естественная цветовая гамма для всех элементов игры, чтобы создавать игровое пространство, графически соответствующее суровому миру Санктуария.

Орбейский монастырь (Orbei Monastery) — изолированная и удалённая достопримечательность в глубине Сухих степей. Для работы с Сухими степями, полными безводных равнин, разработчики взяли за основу идею запыленных лугов с редкой растительностью. Они специально добавили тёмные скалы, дополняющие бледные и ржавые оттенки травы. Тополя и саксаулы, цепляющиеся за землю корнями, помогали создать на экране эффект параллакса, повышающий глубину изображения за счет того, что объекты вблизи движутся быстрее, чем те, что виднеются вдали. В руинах монастыря спрятаны забытые сокровища, а за его пределами игроков ждут сражения с коренными обитателями региона.

Киовошад (Kyovashad Night) — представляет собой военное поселение с гнетущей атмосферой промерзшего и сурового места. Он разделён на множество районов с собственными декорациями. Внутренние постройки выполнены из сосновых досок и берёзовой дранки.

При создании образа ночного Киовошада разработчики использовали туман, мягкие тени и отражения, чтобы смягчить освещение. Данная мягкость освещения — ключевой элемент графического стиля Diablo IV, придающий ему естественность и правдоподобность. Авторы стремятся сделать Киовошад живым и уютным местом с помощью тёплых и землянистых тонов, контрастирующих с холодной цветовой гаммой Расколотых вершин.

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Со всеми другими локациями из грядущей Diablo IV можно ознакомиться в отдельной заметке. Выход игры состоится когда-нибудь потом на ПК и консолях.

#blizzard #diablo iv
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