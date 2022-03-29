The Legend of Zelda Breath of the Wild стала одной из самых популярных игр от Nintendo за последние годы, поэтому вполне естественно, что компания вовсю трудится над её сиквелом. К сожалению, сегодня относительно продолжения «Зельды» неприятное известия: релиз в этом году никак не состоится, вместо этого запуск сиквела отложили как минимум на год — до весны 2023-го.
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Причинами переноса разработчики не поделились, но попросили у игроков прощения за несбывшиеся ожидания. Единственное, что нам сообщили — это то, что им нужно больше времени.
Во всей этой истории важно понимать главное: игрокам в первую очередь важно получить качественное продолжение замечательной игры. А ради этого вполне можно потерпеть лишний годик; в игровой индустрии поговорка «поспешишь — людей насмешишь» оправдывает себя на все сто процентов.