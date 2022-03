Да хоть на десять лет, честное слово.

The Legend of Zelda Breath of the Wild стала одной из самых популярных игр от Nintendo за последние годы, поэтому вполне естественно, что компания вовсю трудится над её сиквелом. К сожалению, сегодня относительно продолжения «Зельды» неприятное известия: релиз в этом году никак не состоится, вместо этого запуск сиквела отложили как минимум на год — до весны 2023-го.

Причинами переноса разработчики не поделились, но попросили у игроков прощения за несбывшиеся ожидания. Единственное, что нам сообщили — это то, что им нужно больше времени.

Во всей этой истории важно понимать главное: игрокам в первую очередь важно получить качественное продолжение замечательной игры. А ради этого вполне можно потерпеть лишний годик; в игровой индустрии поговорка «поспешишь — людей насмешишь» оправдывает себя на все сто процентов.