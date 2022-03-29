Разработчики из Asobo Studio, подотчётной рэдмондскому гиганту Microsoft, продолжают трудиться над тем, чтобы Microsoft Flight Simulator становился всё краше и краше. Всего несколько дней назад разработчики выпустили графическое обновление, посвящённое странам Пиренейского полуострова, и вот, теперь они уже вовсю готовят аналогичное обновление для локаций Италии и Мальты.
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В детали разработчики пока не вдаются; известно лишь, что если всё пойдёт по плану, то обновление выйдет в мае. Впрочем, вряд ли конкретные подробности нам столь необходимы: все восемь предыдущих World Update’ов создавались по единому принципу — глобальное усовершенствование внешнего вида локаций, ручное воссоздание наиболее крупных и известных аэропортов, а также добавление качественных моделей местных достопримечательностей. Очевидно, в итальянско-мальтийском обновлении всё будет готовиться по уже готовым лекалам.
Удивительно во всей этой истории другое: почему Италию, как страну, хранящую на своей территории памятники культуры, в том числе представляющие собой колыбель современной европейской цивилизации, в плане обновления в Microsoft Flight Simulator отодвинули на столь поздний срок.