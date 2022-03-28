Понедельник — день тяжёлый: игровая индустрия приходит в себя после выходных, поэтому в плане новостей выбирать особо не приходится. Сегодня разработчики экшена Lost Judgment напомнили о том, что состоялся релиз сюжетного дополнения The Kaito Files. Сопутствующий видеоролик, который должен кратенько ввести нас в курс дела, прилагается.
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В состав аддона The Kaito Files включены четыре сюжетных главы, которые будут повествоваться от лица Масахару Кайто, что, впрочем, понятно из самого названия дополнения. Вместе с новой сюжетной линией игроков ждут дополнительные стили ведения боя и новые исследовательские опции. Дополнение доступно на всех актуальных платформах, кроме PC.
Что касается Lost Judgment в целом, то её релиз состоялся в сентябре прошлого года: игра получила очень высокие оценки как профессиональных критиков, так и простых игроков. Проще говоря, проект общепризнан достойным.