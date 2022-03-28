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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Трейлер к выходу дополнения The Kaito Files для Lost Judgment
Есть такая игра, есть такое дополнение.
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Понедельник — день тяжёлый: игровая индустрия приходит в себя после выходных, поэтому в плане новостей выбирать особо не приходится. Сегодня разработчики экшена Lost Judgment напомнили о том, что состоялся релиз сюжетного дополнения The Kaito Files. Сопутствующий видеоролик, который должен кратенько ввести нас в курс дела, прилагается.

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В состав аддона The Kaito Files включены четыре сюжетных главы, которые будут повествоваться от лица Масахару Кайто, что, впрочем, понятно из самого названия дополнения. Вместе с новой сюжетной линией игроков ждут дополнительные стили ведения боя и новые исследовательские опции. Дополнение доступно на всех актуальных платформах, кроме PC.

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Что касается Lost Judgment в целом, то её релиз состоялся в сентябре прошлого года: игра получила очень высокие оценки как профессиональных критиков, так и простых игроков. Проще говоря, проект общепризнан достойным.

#sega #lost judgment
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dlr5668
21:09
https://www.pepper.ru/deals/videokarta-asrock-amd-rx-6600-challenger-d-8gb-256999 если лень покупать с посредником из европы
Нестандартный вестерн Weird West отправился в печать — релиз уже в этот четверг
AndreY33_80
21:09
Никогда не понимал игры этой серии
Полноценный релиз Postal 4 состоится в следующем месяце
wolfire
21:07
дурью маятся, гос должно занматься критически и важными областями. на всё осальное хватит частников чтобы люди не остались без света и жкх, были сытые и в тепле, вот че должно заниматься государство ...
Проект аналога GitHub от госсектора РФ отправили на доработку
AndreY33_80
21:07
Если ты сам нагнешся, то думаю на пару дошираков заработать сумеешь
Нестандартный вестерн Weird West отправился в печать — релиз уже в этот четверг
wolfire
21:05
вообще не понимаю эти проекты, ну да сервис, но всё как под копирку тут росграм замутили ещё какойто
Проект аналога GitHub от госсектора РФ отправили на доработку
Леди Яга
21:01
>> К осени в РФ видеокарты нельзя будет купить, кстати. Вообще. За любые деньги. Зуб даешь ака жопой отвечаешь или опять бла-бла-бла ? Если что скрин твоего "предсказания" я сделала.
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и могут вернуться к рекомендованным ценам в ЕС осенью 2022 года
Alex23
21:00
ты в каком-то манямирке живешь, как будто у европы есть вес и она сейчас вообще что-то значит. ВСЕ привычное мироустройство РУХНУЛО НАЗАД ДОРОГИ НЕТ вы это все понять не можете😁
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Сергей Суздалев
20:58
Даньку не трогать !!!!!
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
Big Gnom
20:50
Можно список стран в которых Вы побывали? Ну вот просто по человечески интересно.
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Мегавольт
20:48
Норм. Ждем 60коп за зеленую бумажку.
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
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