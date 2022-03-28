Ну, хорошо, что не за сутки до релиза.

Чем отличаются инди-разработчики от производителей игр AAA-класса? В первую очередь, честностью. Пока высокобюджетные проекты отправляются в печать за месяц, а то и за два до их непосредственного релиза, инди-разработчики предпочитают более «приземлённый» подход: объявлять о событиях тогда, когда они действительно случаются. Так, сегодня девелоперы из WolfEye Studios сообщили, что их потенциально интересный проект Weird West готов и отправился в условную печать (или, если выражаться термином-калькой с английского, «ушёл на золото»).

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Weird West представляет собой тёмно-фэнтезийную интерпретацию Дикого Запада, где люди проживают рядом с фантастическими тварями и разгадывают многочисленные тайны и плетут интриги. Именно этим и предстоит заниматься нашему главному герою, которому для выполнения заданий предстоит полагаться как на собственную выучку, так и на игровое окружение и верных спутников. Последние будут появляться у вас, если вы подружитесь с местными NPC. Если же поссоритесь — ждите убийц по свою душу. В общем, всё серьёзно.

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Релиз Weird West назначен на 31 марта.