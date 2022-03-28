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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты пришли к выводу, что в Battlefield Mobile разрушаемость лучше, чем в Battlefield 2042
Вот это, как говорится, поворот.
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Много всего нелицеприятного за эти месяцы было сказано в отношении Battlefield 2042, однако до откровенно постыдных для неё сравнений с мобильной версией «Батлы» дело ещё не доходило. Что ж, лучше поздно, чем никогда: на днях на просторах Reddit появилось любопытное видео, демонстрирующее разрушаемость игрового окружения в Battlefield Mobile. В нём игрок направляет ручной противотанковый гранатомёт в сторону здания и производит выстрел, после чего происходит почти реалистичное обрушение фасада и даже несущих стен, чего, если верить геймерам, в «большой» Battlefield 2042 не наблюдается.

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Всё это невольно наводит на мысли о том, каковы приоритеты у Electronic Arts и подотчётных ей студий. Впрочем, так бесславно хоронить Battlefield издательство не собирается: практически сразу после релиза компания назначила Винса Зампеллу руководителем отряда спасения франшизы, а следующая часть серии, если верить слухам и утечкам, уже вернётся к истокам и не повторит нелепых ошибок Battlefield 2042.

Новинку раскритиковали за сомнительные решения в игровом процессе, включая совсем ненужную здесь систему специалистов, техническое несовершенство и вагон ошибок и недоработок. На сегодняшний день Battlefield 2042 — самая низкооценённая игра серии за всю её историю.

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Что касается Battlefield Mobile, то данный проект пока проходит тестовый «прогон». Если всё пройдёт гладко, то полноценный релиз состоится до конца года.

#electronic arts #dice #battlefield 2042 #battlefield mobile
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