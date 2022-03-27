Способен-то на многое. Вот только как с видеокартами быть?

Инструментарий для пользования передовым движком Unreal Engine 5 продолжает пребывать в раннем доступе, и энтузиасты вовсю работают над тем, чтобы представить возможности данной системы в лучшем свете. Так, энтузиаст BlackOudanArt опубликовал небольшой видеоролик, в котором изображена мастерская плотника.

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По словам энтузиаста, все материалы для сцены он создал с нуля самостоятельно, недвусмысленно намекая на то, что создавать реалистичную графику на Unreal Engine 5 могут даже любители. Помимо текстур высокого разрешения и высокополигональных моделей в сцене применяется технология трассировки путей (pathtracing).

Как видим, если заранее не знать, что перед нами компьютерное изображение, то с первого взгляда отличить данные кадры, особенно, в статике, от реальных фотографий или съёмок весьма затруднительно.

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К сожалению, все эти технические демонстрации так и остаются на свалке истории: в реальности такая графика нам не светит ещё на протяжении многих лет. А уж с тотальным дефицитом видеокарт и, в условиях известных нынешних событий, микрочипов вообще, мечты о такой графике лучше отложить в долгий ящик.